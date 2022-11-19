Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Mutluluğa giden yol! Bu 10 soru ile ilişkinizin geleceğini görün...

Kurduğumuz duygusal ilişkiler ilk zamanlarında itibaren bize ilişkinin nasıl gideceğine dair sinyal verir. Buna rağmen "Nasıl olur da bana bunu yapar?", "Ondan asla böyle bir şey beklemiyordum..." gibi cümleleri de oldukça sık duyarız. Dediğimiz gibi ilişkinin ilk anından itibaren kişiler kendilerini 'açık' etmeye başlar aslına bakarsanız. En başından ilişkiden beklentilerimizi, karakterimize dair çeşitli detayları ortaya koyarız hepimiz. Tabii ki tüm detaylar ortaya ilk günden çıkamayabilir. Bunlar da tüm açıklığıyla ilişki ilerledikçe yavaşça açığa çıkar... Bundan dolayı hayatımıza aldığımız kişi ile mutlu olup olmayacağımızı anlamak aslında ilk andan itibaren mümkün.



Mesela ilk dikkat edilmesi gereken detaylardan biriyle başlıyorum. Karşınızdaki kişi size "İlişki istemiyorum", "İlişkiye hazır değilim" diyorsa kafasının ilişki konusunda henüz netliğe kavuşmadığını net bir şekilde anlayabilirsiniz. Eğer ki daha ilişkinin flört dönemi dediğimiz birbirinizi tanıma aşamasında bu cümleyi duyduysanız bu durumda karşınızdaki kişi ilişki esnasında sizi sürekli olarak ilişkiyi isteyip istemediğini kafasında tartacak demek. Sürekli kararını değiştiren bir kişi sürekli korku ve kaygı duygularıyla yaşayacak ve bu duyguları sürekli size yansıtacak. Bu durumsaKAYDET VE YAYINDA GÖR ilişkinizden ve kendinizden sürekli şüphe duymanıza ve huzursuz hissetmenize yol açacaktır. Bir türlü net kararlar alamayan sürekli değişen düşünceler de sizi elbette ki yoracaktır. Sizin için herhangi bir harekete geçmeyen, taleplerinize karşılık vermeyen veya sürekli erteleyen, bahaneler sunan biri aynı zamanda sizinle olmayı da hak etmeyen biridir. Size her konuda çeşitli bahaneler sunan birinden ilişki daha başlayıp ilerlemeden uzak kalmanız faydalı olacaktır.