Uzmanı karne tatili için ebeveynleri uyardı: "Bu hata kesinlikle yapılmamalı"

Eğitim öğretimin ilk yarı yılı bitmesi ile birlikte çocuklar ve aileleri yoğun bir yarı yılı bitirdiler. Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte bu dönemi nasıl geçileceğine yönelik birçok ebeveynin zihinlerinde soru işaretleri oluştu. Uzm. Psikolog Tuğçe Rabia Dursun yarı yıl tatilinde ebeveynler ve çocukların bu dönemde ortaklaşa planlar yapması gerektiğini vurguladı. Uzm. Psikolog Tuğçe Rabia Dursun, "Plan içeriği hem ebeveynlerin hem de çocukların keyif aldığı aktiviteleri içermelidir. Aktiviteler tüm aile bireylerinin katılım gösterdiği; spor ve sanat dallarını içermelidir. Öğrenciler için önemli olan okul dönemine dair rutinlerini koruyup, uyku düzenlerine dikkat edilmesi gerekir çünkü çocukların yarıyıl tatilinden sonra okula adaptasyonları zorlayıcı olabilir. Bu kaliteli zaman aktiviteleri sağlıklı bir sürece ve iyi bir başlangıca sebep olacaktır. Her çocuğu kendisine göre değerlendirmek gerekir. Hepsinin yeteneğinin güçlü olduğu yanları farklılaşabilir" dedi.

KARNELERE VERİLEN TEPKİLERE DİKKAT

Tuğçe Rabia Dursun karnelerle ilgili de, "Çocuklarınızın karnelerine vermiş olduğunuz tepki oldukça önem taşımaktadır. Aldıkları notlara göre değerlendirme yapmak, düşük not aldıklarında ceza vermek, kendi benlik kimlikleri hakkında söylemlerde bulunmak (başarısız, tembel, sorumsuz gibi) özgüven düzeylerini düşürmekle birlikte gelecek döneme yönelik motivasyonlarını da düşürmüş oluruz. Notları yüksek olan çocuklara ise ekstra maddi ödüller verilmesi psikolojik açıdan oldukça etkilemektedir. Her iki karneye yönelik olan yapılan tepkiler çocuklarda 'Ben yüksek not aldığımda başarılı ve değerliyim, düşük not aldığımda başarısızım değersizim' algısını oluşturmaktadır. Çocuklarınızın karnelerine bakarken olumlu yanlarını ve yetenek alanlarını önceden konuşmak onlarda görüldüklerini ve fark edildiklerini hissettirecektir. Sonrasında olumsuz yönlerini de söyleyerek nasıl desteklenmelerine yönelik ihtiyaçlarını dinlemek, bir sonraki dönem için neler yapılabileceğine yönelik planlar oluşturulması gerekmektedir. Bu planlar çocuğun potansiyeli göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.



Dursun son olarak da karne sonrası velilere önerilerini şu şekilde sıraladı: