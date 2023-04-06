Uzmanlar camları temizlemenin "püf noktasını" açıkladı! Öncelikle süpürge ile...

Pencereleri temizlemek oldukça zor bir hal olabilir. Özellikle çok kirli camları temizlemeye çalışırken arkanızda daha çok iz bırakabilirsiniz.

Bu konuda uzman olan Jade Oliver, pencerelerin kışın kirinden kurtulmasına ve bahar için parlamalarına yardımcı olmak için gerekli en önemli ipuçlarını açıkladı.

Elektrikli süpürgeden sirke kullanımına ve oluşan sinir bozucu çizgilerden nasıl kurtulacağına dair ipuçlarına kadar, en etkili çözümleri paylaştı.

İlk ipucu için Jade, camlardaki kiri temizlemek için yaygın olarak kullanılan bir tekniğin sandığınız kadar etkili olmayabileceğini paylaşıyor ve bunu için elektrikli süpürgeden başka bir şey önermiyor.