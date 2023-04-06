Uzmanlar camları temizlemenin "püf noktasını" açıkladı! Öncelikle süpürge ile...

Pencereleri temizlemek oldukça zor bir hal olabilir. Özellikle çok kirli camları temizlemeye çalışırken arkanızda daha çok iz bırakabilirsiniz.
Bu konuda uzman olan Jade Oliver, pencerelerin kışın kirinden kurtulmasına ve bahar için parlamalarına yardımcı olmak için gerekli en önemli ipuçlarını açıkladı.
Elektrikli süpürgeden sirke kullanımına ve oluşan sinir bozucu çizgilerden nasıl kurtulacağına dair ipuçlarına kadar, en etkili çözümleri paylaştı.
İlk ipucu için Jade, camlardaki kiri temizlemek için yaygın olarak kullanılan bir tekniğin sandığınız kadar etkili olmayabileceğini paylaşıyor ve bunu için elektrikli süpürgeden başka bir şey önermiyor.
"Hem içeride hem de dışarıda, evin her yerindeki pencerelerde kir birikir. Her alana hemen sıcak sabunlu su dökmek cazip gelebilir, ancak bu, tozun cama yapışmasına neden olur. Bu hatayı yaptığınızda ise tozu yerine basitçe hareket ettirmiş olursunuz."
"Önce toz parçacıklarını gevşetmek için bir toz bezi kullanın ve ardından yüzeyin çizilmesini önlemek için aparat ile hafifçe süpürmeyi deneyin. Son olarak, köşeler ve kenarlar gibi daha sert köşelere ve boşluklara girmek için tüylü bir toz beziyle çalışın."
Jade, pencerelerinizin ışıldaması için ihtiyacınız olan 'gizli' bir bileşen olduğunu söylüyor.
Şöyle açıklıyor: "Parıldayan bir temizlik için sıcak sabunlu su ve silecek kullanmanın yanı sıra, eklenecek başka bir bileşen daha var. Beyaz sirkenin asiditesi, temizlik ürünlerinden kaynaklanan mumsu tabakanın çıkarılmasına yardımcı olur.
"Bu film, çizgi izleri için bir mıknatıs, bu nedenle temizlik rutininize bir miktar beyaz sirke eklemek bu dertlerin giderilmesine yardımcı olacaktır. Aslında, pencere temizleme spreyi için eşit miktarda beyaz sirke ve sıcak suyu karıştırıp kullanabilirisniz."
Çizgi izlerini gidermek için en iyi aracın ise mikrofiber bez olduğunun altını çiziyor. Pencereleri temizlerken zamanlama da önemlidir ve başlamak için en iyi zaman şimdidir.
Şunu ekliyor: "Bahar, uzun bir kıştan sonra camları yenilemek için iyi bir zaman olmasının yanı sıra, en iyi temizlik sonuçlarını almak için de en uygun zamandır. Kışın pencereleri temizlemek yalnızca tehlikeli olmakla kalmaz, aynı zamanda camlar kirleneceği için yakın zamanda tekrar temizlemeniz gerekebilir ve bu da sinir bozucudur."
"Pencerelerin her zaman temiz kalmaları için haftada bir veya iki kez temizlenmeleri gerekir. Yaz aylarında, doğrudan güneş ışığı bu durumu işi sinir bozucu hale getirebilir ve çizgileri ortaya çıkarabilir. Bu nedenle bahardan en iyi şekilde yararlanmanızı öneririz. Hava ılımandır, bu nedenle her zaman yağmur yağma riski yoktur ve güneş fazla etkili değildir. Yaza kadar temizliği aylık olarak yapınve ardından gerekirse iki ayda bire çıkarın."