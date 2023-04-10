Uzmanlara göre yapılan en büyük düzenleme hataları! 3 adımda evinizi fazlalıklardan arındırın...

Uzmanlar evi düzenlemenin en önemli adımının nelere ihtiyacınız olup nelerin gereksiz olduğunun farkına varmak olduğunu söylüyor. Eğer sahip olduğunuz eşyaları biriktirirseniz evinizin toplu gözükmesi de temizlenmesi de çok daha zor bir hal alabilir.

MUTFAKTAKİ EN BÜYÜK DÜZENLEME HATALARI

Gereksiz mutfak gereçlerini biriktirmek çok kolaydır ve bunu genelde farkında olmadan yaparız. Uzmanlar çok fazla mutfak aletine sahip olmanın insanların mutfağında yaptığı en büyük düzenleme hatalarından biri olduğunu söylüyor. Ne kadar çok pişirme aletimiz olsa da genelde her zaman en favorimiz olanı kullanma eğilimi gösteririz. Bu nedenle kullanımlarımızı gözlemleyerek uzun zamandır kullanmadıklarımızı elde çıkarmamız kalabalığın önüne geçmemize yardımcı olur.

Aynı zamanda mutfaktaki eşyaların en kullanışlı şekilde yerleştirilmesi de size büyük kolaylık sağlayacaktır. Çoğu şef, attıkları her adımın kusursuz olmasını sağlamak için mutfaklarını bölgelerle göre düzenler. Örneğin, en sevdiğiniz aletleri (şefin bıçağı, kesme tahtaları, tavalar gibi) yakınınızda ve nadiren kullandığınız aletleri (peynir rendesi, blender gibi) kiler veya köşe dolabı gibi mutfağın daha uzak bir kısmında tutabilirsiniz.