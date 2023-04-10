Uzmanlara göre yapılan en büyük düzenleme hataları! 3 adımda evinizi fazlalıklardan arındırın...

Uzmanlar evi düzenlemenin en önemli adımının nelere ihtiyacınız olup nelerin gereksiz olduğunun farkına varmak olduğunu söylüyor. Eğer sahip olduğunuz eşyaları biriktirirseniz evinizin toplu gözükmesi de temizlenmesi de çok daha zor bir hal alabilir.
MUTFAKTAKİ EN BÜYÜK DÜZENLEME HATALARI
Gereksiz mutfak gereçlerini biriktirmek çok kolaydır ve bunu genelde farkında olmadan yaparız. Uzmanlar çok fazla mutfak aletine sahip olmanın insanların mutfağında yaptığı en büyük düzenleme hatalarından biri olduğunu söylüyor. Ne kadar çok pişirme aletimiz olsa da genelde her zaman en favorimiz olanı kullanma eğilimi gösteririz. Bu nedenle kullanımlarımızı gözlemleyerek uzun zamandır kullanmadıklarımızı elde çıkarmamız kalabalığın önüne geçmemize yardımcı olur.
Aynı zamanda mutfaktaki eşyaların en kullanışlı şekilde yerleştirilmesi de size büyük kolaylık sağlayacaktır. Çoğu şef, attıkları her adımın kusursuz olmasını sağlamak için mutfaklarını bölgelerle göre düzenler. Örneğin, en sevdiğiniz aletleri (şefin bıçağı, kesme tahtaları, tavalar gibi) yakınınızda ve nadiren kullandığınız aletleri (peynir rendesi, blender gibi) kiler veya köşe dolabı gibi mutfağın daha uzak bir kısmında tutabilirsiniz.
SALONLARDA YAPILAN EN BÜYÜK HATALAR
Oturma odası, birçok aile için bir evin kalbi olma eğilimindedir. Bu nedenle en çok trafiğin olduğu yerdir ve dağınıklık oldukça hızlı bir şekilde birikir. Muhtemelen oturma odasındaki en büyük düzenleme hatalarından biri de elektroniklerle ilgilidir.
Uzaktan kumandalar, şarj kabloları ve diğer aygıtlar her zaman oturma odasında bir yerlere dağılmış olur. Bu tip elektronik ürünler için bir alanınız yoksa da çok dağınık görünür. Uzmanlar bu tip ürünler için ayrı bir alan ayırmanızı öneriyor. Tabletinizi, telefonunuzu, uzaktan kumandanızı ve diğer her şeyi şık bir düzenleyicide saklayabilirsiniz.
YATAK ODASINI DÜZENLERKEN YAPILAN HATALAR
Yatak odaları genellikle mutfaktan veya oturma odasından daha küçüktür, bu nedenle hızla dağınık hale gelme eğilimindedirler. İster dolaplarınız ve şifonyerleriniz dolup taşıyor olsun, ister alanınızda çok fazla gereksiz eşya olsun, ara sıra tüm eşyaları gözden geçirmek önemlidir.
Aynı zamanda çok fazla düzenleyiciye sahip olmak da karışık bir alan yaratabilir. Bu düzenleyiciler normalde kaplaması gerekenden çok daha fazla yer kaplayabilir ve alanınızı küçültebilir. Bu nedenle bir düzenleyici edinmeden önce mutlaka alanınızı değerlendirmeniz önerilir.
DAHA DÜZENLİ OLMANIN İPUÇLARI
Evinizi düzenlemek çok büyük bir görev olabilir, ancak alanınızı düzene sokmak için küçük adımlar atmak size harika sonuçlar verecektir. İlk başta bunaltıcı gelse de, daha organize olmak için kullanabileceğiniz pek çok ipucu var.
KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN
Kendinize küçük ulaşılabilir hedefler koymak, zamanla size kesinlikle harika sonuçlar verecektir. Bu, özellikle evinizi düzenlerken geçerlidir. Bütün evinizi düzenlemek göz korkutucu olabilir. Bu nedenle önce tek bir çekmece veya dolap gibi bir alana odaklanmanız önerilir. Bu döngüyü sürdürerek kısa sürede büyük bir alanı düzenleyebilirsiniz.
KULLANMADIĞINIZ ÜRÜNLERİ ELDEN ÇIKARIN
Bazı eşyaları bağışlamak veya atmak zor gelse de, düzenli bir eve sahip olmak için atmanız gereken tek adım budur. Son altı ay boyunca hiç kullanmadığınız ürünleri elden çıkarabilirsiniz. Ek olarak kullanım süresi dolmuş ürünleri de atmanızda fayda var. Kullanmadığınız ancak iyi durumla olan eşyaları ise yardım amaçlı bağışlamanız da mümkün.
ORGANİZATÖR KULLANIN
Organizatörler, doğru kullanıldıklarında büyük bir yarar sağlar. Sadece evinizin düzenli görünmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bazı düzenleyiciler eviniz için modaya uygun mobilyalar olarak da değerlendirilebilir.
Örneğin evin girişine koyacağınız güzel bir bank hem çanta gibi eşyalarınızı koymak için ideal olabilir hem de dekoratif durabilir.