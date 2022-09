Üzüldüğümüzde boğazımızda neden yumru hissi oluşur?

GLOTİS AÇIK KALMAYA ÇALIŞIR

Ağladığımızda boğazımız normalden daha fazla açılır. Bunun sonucunda ise daha fazla havayı içimize hapsetmiş oluruz. Bizim bu hissettiğimiz yumru hissi ise yutkunduğumuzda kas gerilmesiyle glotisimizin yani ses tellerindeki orta kısmın açık tutulmasıdır.

Gün içerisinde ağlasak da ağlamasak da her yutkunduğumuzda glotisimiz açılıp kapanır. Bu olay, yemek ve havanın birbirine karışmasını engelliyor. Fakat ağladığımız bir anda glotisimiz açık kalmaya çalışır bundan dolayı da her yutkunmamızda kapanmaya zorlanır. İşte kaslarda oluşan bu gerilme sonucunda boğazımızda bir yumru hissi uyandırır. Bu his stresli anlar yaşayan herkeste görülür. Sakinleştiğinizde ise ortadan kaybolur…