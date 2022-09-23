Üzüldüğümüzde boğazımızda neden yumru hissi oluşur?

Büyük üzüntü veya neşeye eşlik eden sadece gözyaşları değil, boğazımıza da o garip yumru gelir. Peki , başka bir bölümle ağlarken , vücudun bir bölümünde fiziksel reaksiyona neden olan nedir? Gelin birlikte bir bakalım.
GLOTİS AÇIK KALMAYA ÇALIŞIR
Ağladığımızda boğazımız normalden daha fazla açılır. Bunun sonucunda ise daha fazla havayı içimize hapsetmiş oluruz. Bizim bu hissettiğimiz yumru hissi ise yutkunduğumuzda kas gerilmesiyle glotisimizin yani ses tellerindeki orta kısmın açık tutulmasıdır.
Gün içerisinde ağlasak da ağlamasak da her yutkunduğumuzda glotisimiz açılıp kapanır. Bu olay, yemek ve havanın birbirine karışmasını engelliyor. Fakat ağladığımız bir anda glotisimiz açık kalmaya çalışır bundan dolayı da her yutkunmamızda kapanmaya zorlanır. İşte kaslarda oluşan bu gerilme sonucunda boğazımızda bir yumru hissi uyandırır. Bu his stresli anlar yaşayan herkeste görülür. Sakinleştiğinizde ise ortadan kaybolur…
AĞLAMAK FAYDALI MIDIR?
RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİR
Ağlamak, insanların ruhlarını yükseltmeye ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Ağrıyı gidermenin yanı sıra oksitosin ve endorfinler ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle genellikle "iyi hissettiren" kimyasallar olarak bilinirler.
AĞRIYI HAFİFLETİR
Duygusal gözyaşı dökmek, kendi kendini yatıştırmanın yanı sıra oksitosin ve endorfin salgılar. Bu kimyasallar insanları iyi hissettirir ve hem fiziksel hem de duygusal acıyı hafifletebilir. Bu şekilde ağlamak ağrıyı azaltmaya ve iyi olma hissini artırmaya yardımcı olabilir.
BAKTERİLERLE SAVAŞIR
Ağlamak, bakterileri öldürmeye ve gözleri temiz tutmaya yardımcı olur, çünkü gözyaşları lizozim adı verilen bir sıvı içerir.