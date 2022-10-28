Vazelin diye yüzümüze petrol jeli sürüyoruz!

Petrol jölesi (petrolatum olarak da bilinir), yarı katı jöle benzeri bir madde oluşturan mineral yağlar ve mumların bir karışımıdır. Peki cildimize kullandığımız bu jöle sağlığımız için bir zararı var mı? Gelin birlikte bir bakalım.
YARA VE KESİKLERE İYİ GELİYOR
Herkesin evinde bulunan bu nemlendiricinin artı yönleri olduğu kadar eksi yönleri de bulunuyor. Vazelin dediğimiz bu katı krem ham petrolden elde ediliyor. Amerika'da 1859 yılında Kimyager Robert A. Chesebrough tarafından bir petrol kuyusunda dolaşırken bulunuyor. Bu kuyuda çalışanların kullandığı pompaları tıkayan bir maddenin aslında işçilerde oluşan yara ve kesiklere iyi geldiği keşfediliyor.
AKNEYE MEYİLLİ CİLTLER ASLA KULLANMASIN
Kimyager, kavanozlara doldurarak incelemeye başlıyor. Aslında vazelin sandığınız kadar da faydalı değil. Özellikle vazelini cildinize sürerken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri cilt tipiniz. Eğer yağlı ve akneye meyilli cilt yapısına sahipseniz, vazelini asla yüzünüze sürmeyin, çünkü bu katı krem gözeneklerinizi tıkayarak akne oluşumuna sebep oluyor.
SÜRMEDEN ÖNCE CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN
Petrol jölesi uyguladığınız yüzeyin uygun şekilde temizlendiğinden ve dezenfekte edildiğinden emin olun. Aksi takdirde bakteri ve diğer patojenler içeride sıkışıp iyileşme sürecini geciktirebilir.
GÖZ MAKYAJINIZI ÇIKARABİLİRSİNİZ
Makyaj bazları, makyajı çıkarmanın etkili bir yoludur. Fakat vazelinin de göz makyajını çıkarmada etkili olduğunu biliyor musunuz? Göz ultrasonu üzerine yapılan bir araştırmaya göre, petrol jölesinin göz bölgesinde kullanılması güvenlidir.
SAÇINIZI BOYATTIKTAN SONRA BULAŞTIĞI YERLERİ TEMİZLEYİN
Saç boyasının cildinizi lekelemesini önlemek için saç çizginize vazelin sürün. Özellikle evde saçınızı sürekli olarak boyuyorsanız, ellerinize, kulaklarınıza ve alın kenarlarına bulaşan boyaları vazelin ile kolayca çıkarabilirsiniz.