Vazelin diye yüzümüze petrol jeli sürüyoruz!

Vazelin; yüzümüzü ya da kuruyan cildimizi nemlendirmek için kullandığımız yöntemlerden biri oluyor. Peki yüze vazelin sürülür mü? Cildimiz için sağlıklı diye sürekli kullanıyoruz fakat aslında düşündüğünüz gibi değil. İşte vazelin ile ilgili bilinmeyenleri sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 28.10.2022 12:10 PAYLAŞ ABONE OL

Petrol jölesi (petrolatum olarak da bilinir), yarı katı jöle benzeri bir madde oluşturan mineral yağlar ve mumların bir karışımıdır. Peki cildimize kullandığımız bu jöle sağlığımız için bir zararı var mı? Gelin birlikte bir bakalım.

YARA VE KESİKLERE İYİ GELİYOR Herkesin evinde bulunan bu nemlendiricinin artı yönleri olduğu kadar eksi yönleri de bulunuyor. Vazelin dediğimiz bu katı krem ham petrolden elde ediliyor. Amerika'da 1859 yılında Kimyager Robert A. Chesebrough tarafından bir petrol kuyusunda dolaşırken bulunuyor. Bu kuyuda çalışanların kullandığı pompaları tıkayan bir maddenin aslında işçilerde oluşan yara ve kesiklere iyi geldiği keşfediliyor.