Vejetaryen arkadaşına tavuk yedirdi, fark etmediği için onu suçladı!

Aslında tavuk etini yemediğini söyleyen kadın "çünkü ağzıma koyar koymaz tavuk eti olduğunu anladım ve ağzımdan çıkardım." dedi.

Aradan geçen yıllar içerisinde görüşmeyen arkadaşlar için arkadaş grubundaki diğerleri de tekrar birlikte vakit geçirmek istediklerini dile getirdiler. Artık yaşananların unutulması gerektiğini savunan arkadaşlarına karşın vejataryen kadın konuyu kapatmaya istekli olmadığını söylüyor.

Arkadaş grubundaki kişiler de bunun altını çizerek aslında eti bile yemediğini bu nedenle daha fazla küs kalmalarına da gerek olmadığını söylüyor.

Vejetaryen kadın ise arkadaşlarının güvenini kırdığını bu nedenle onlarla bir daha görüşmek istemediğini söylüyor. Bu noktada ne yapması gerektiğine dair akıl danışan kadın da yorum yapanlardan büyük destek alıyor.