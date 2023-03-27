Vejetaryen arkadaşına tavuk yedirdi, fark etmediği için onu suçladı!

Yaşadıkları tartışma sonucunda arkadaşlık grubunun bölündüğünü ve bazı arkadaşları ile ilişkisinin bittiğini söyleyen kadın, durumu özetledi.
Olay 2019 yılında arkadaşları ile gittiği bir restoranda arkadaşlarının kendisine şaka yapmak istemesiyle meydana geldi. Başlangıç tabakları geldiğinde vejetaryen kadın arkadaşlarına içerisinde et olup olmadığını sordu. Arkadaş grubundan iki kişi de yemek tavuk içerdiği halde yalan söyleyerek yiyeceği yemesine neden oldu.
Durumu fark ettiğinde öfkelenen kadın restoranı da terk etmek istediğini söylediğinde arkadaşları çok abarttığını söyleyerek tepki gösterdi. Şaka yapan arkadaşlarından biri özür dilerken diğeri durumu daha da kötü bir halde getirip tavuk etinin kokusunu almamanın kendi hatası olduğunu söyledi.
Aradan geçen yıllar içerisinde görüşmeyen arkadaşlar için arkadaş grubundaki diğerleri de tekrar birlikte vakit geçirmek istediklerini dile getirdiler. Artık yaşananların unutulması gerektiğini savunan arkadaşlarına karşın vejataryen kadın konuyu kapatmaya istekli olmadığını söylüyor.
Aslında tavuk etini yemediğini söyleyen kadın "çünkü ağzıma koyar koymaz tavuk eti olduğunu anladım ve ağzımdan çıkardım." dedi.
Arkadaş grubundaki kişiler de bunun altını çizerek aslında eti bile yemediğini bu nedenle daha fazla küs kalmalarına da gerek olmadığını söylüyor.
Vejetaryen kadın ise arkadaşlarının güvenini kırdığını bu nedenle onlarla bir daha görüşmek istemediğini söylüyor. Bu noktada ne yapması gerektiğine dair akıl danışan kadın da yorum yapanlardan büyük destek alıyor.
Bir kullanıcı, "Bu bir şaka dahi olsa artık o insanların hayatında olmasını istememeni anlıyorum. Bence bu arkadaşlarını tanıman için iyi bir fırsat olmuş" dedi. Bir diğer kişi de " Bir insanı kandırarak kendi hayat politikasına aykırı bir şey tüketmesi için kandıran kimseyle konuşmaman gerekir" diyerek ona destek oldu.