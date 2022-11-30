Vücudunuza fayda sağlayan 5 uyku pozisyonu!

Uyku pozisyonumuz, uyku sağlığı ve vücut sağlığı için çok önemlidir. Peki ne kadar doğru bir uyku pozisyonunda uyuduğunuzu biliyor musunuz? Gelin birlikte sağlıklı bir uyku için nasıl uyumamız gerektiğine bir bakalım.

Bu pozisyon, sadece rahat değil, aynı zamanda bel ağrısına da yardımcı olur, hamileyseniz sizin için harikadır ve horlamayı azaltır. Ancak, duruşunuzun gevşek olduğundan emin olun, aksi takdirde sabahları ağrılı hissetme riskiniz vardır.

YAN YATMAK

Yan tarafınızda uyumak, cenin pozisyonunda uyumaya benzer, ancak bacaklarınız göğsünüze doğru çekilmez. Aynı zamanda yan yatmak horlamayı azaltabileceği, mide ekşimesine yardımcı olabileceği ve sindirim için harika olabileceği için sizin için iyidir.

Ancak, bu pozisyonun bilmeniz gereken bazı dezavantajları vardır. Omuzlarınızda bir miktar katılığa ve uyuduğunuz tarafta çene sıkışmasına neden olabilir. Yan uyuyan biriyseniz, sol tarafınıza yatmayı tercih etmelisiniz, çünkü sağ tarafınıza yatmak mide yanmasını ve asit geri akışını artırabilir.