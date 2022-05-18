Yağ bağlamış aspiratör filtresini 2 dakikada tertemiz yapın! İşte kimsenin bilmediği en pratik yöntem

Her ay mutlaka aspiratör filtresi temizliği yaparak her zaman en yüksek performansta ankastre setinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Özellikle evde bulunan malzemeler ile kısa sürede temizleyeceğiniz aspiratör filtreleri, yeni alınmış gibi ankastre setleri ortaya çıkararak yıllar boyunca rahatlıkla kullanmanızı sağlar. İşte dakikalar içinde aspiratörleri temizleyen üç yöntem…

SODA YÖNTEMİ

2 şişe soda

Aspiratör filtresinin sığabileceği bir kap

Aspiratör filtresi nasıl beyazlatılır sorusunu sıklıkla kendinize soruyorsanız, oldukça pratik bir metot mevcut.

Aspiratör filtresinin içerisine sığabileceği kadar uygun genişlikte bir kap seçin.

İçerisine su ekledikten sonra kaynatmaya başlatın.

Sodayı kaynayan su içerisine ilave edin. Anında aspiratör filtresini de bu su içerisine batırın.

10 dakika kadar aspiratör filtresinin kaynamaya bırakın.

Sudan çıkardığınız filtreyi, bir fırça yardımıyla biraz fırçalayın ve son olarak soğuk sudan geçirin.



KARBONAT YÖNTEMİ





Büyük bir kap

1 çay bardağı karbonat

Aspiratör filtresini temizlemek için büyük bir kapta su kaynatarak başlayabilirsiniz.

Kaynamış sıcak suyun içine filtreyi yerleştirin ve karbonatı ekleyin.

Karbonatı bu aşamada yavaş yavaş eklemeniz önemlidir. Aksi takdirde kabaracaktır.

Karbonatlı su içerisinde bekleyen aspiratörü sünger yardımıyla biraz temizleyin.

BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ





1 su bardağı beyaz sirke

1 fincan karbonat

Geniş bir tencerede kaynattığınız su içerisine beyaz sirke ekleyin.

Su kaynadığında karbonatı yavaşça ekleyin ve filtreyi içine yerleştirin.

Yaklaşık 10 dakika kadar filtrenin kaynamış su içerisinde beklemesine dikkat edin.

Bu yöntem, filtredeki kiri ve artıkları sökerek kolayca temizlemenizi sağlayacak.