Yanlış kullanımı ciltte yanıklara neden oluyor! Sıcak su torbasını bu şekilde kullanırsanız...

Sıcak su torbalarını kullanırken yapmanız ve yapmamanız gereken belirli adımlar bulunuyor. İşte kullanımlarına dair bilmeniz gereken her şey…
Kullanmadan önce, sıcak su torbasını mutlaka kontrol edin. Tıpanın vidalanıp yerinde durduğundan emin olun. Daha sonra düzenli olarak aşınma, hasar ve sızıntı belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Sıcak su torbanız ile ilgili bir endişeniz varsa kullanmayınız.
SICAK SU TORBASI NE KADAR DOLU OLMALI?
Güvenlik nedeniyle, sıcak su torbalarının üçte iki kadarı doldurulmalıdır. Tamamının doldurulması tehlike teşkil etmektedir.
SICAK SU TORBASI NEREDEN DOLDURULMALI?
Sıcak su torbasını her zaman su ısıtıcısında veya tencerede kaynattığınız, ardından bir veya iki dakika soğumaya bırakılmış suyla doldurun. Kaynar veya sadece kaynamış su kullanılması, geri sıçrama nedeniyle haşlanma riski taşır. Sıcak su şişenizi doldururken sıcak musluk suyu kullanmanız tavsiye edilmez, çünkü bu su, kaynatma işlemi sırasında dışarı atılan ve sıcak su şişesinin içinde birikerek erken bozulmasına neden olan mineraller içerir.
SICAK SU TORBASI İÇİN DOĞRU SU SICAKLIĞI
Herkesin sıcağa karşı tolerans düzeyi farklıdır, bu nedenle sıcak su torbası kullanırken cilt hassasiyeti dikkate alınmalıdır. Sıcak su torbasını kullanırken sıcak ve güzel hissettirmelidir, kesinlikle yakacak kadar sıcak olmamalıdır.
SICAK SU TORBASINI KILIFSIZ KULLANMAK
Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar veya cilt hassasiyeti veya duyu eksikliği olan kişiler tarafından kullanılıyorsa, sıcak su torbasında her zaman bir örtü kullanmanızı şiddetle tavsiye edilmektedir. Aksi halde ciltte yanıklar oluşabilir.
SICAK SU TORBASININ YIKANMASI
Evet, aksi belirtilmediği sürece takılan kılıfların çoğu hafif bir deterjan kullanılarak elde yıkanabilir. Bazı örtüler, ürün listeleme sayfasında 'diğer ayrıntılar' bölümünde belirtilecek olan 40 derecede makinede yıkanabilir. Kapakların yıkanması ise tavsiye edilmez. Sadece nemli bir sünger ile yüzeyi temizlemeniz yeterli olacaktır.
SICAK SU TORBASININ KULLANIM ÖMRÜ
Tavsiyelere göre kullanılır ve saklanırsa, sıcak su torbasının kullanım ömrü yaklaşık olarak 2 yıldır. Zamanla kauçuk doğal olarak bozulacağından sıcak su torbasını 2 yılın ardından değiştirmeniz önerilir.
SICAK SU TORBASI NEREDE SAKLANMALI?
Kullanmadığınız zamanlarda sıcak su torbasının suyu tamamen boşaltılmalı ve tıpası çıkarılmalıdır. Doğrudan ısı veya güneş ışığı kaynaklarından uzakta saklanması önerilir. Bir dolap, çekmece veya gardırop saklamak için idealdir ancak kaçınılması sürekli ısı dalgalanmalarının yaşandığı kalorifer üstü gibi alanlar sıcak su torbasını olumsuz etkileyebilir. Benzer şekilde, kauçuğunu bozabilecek kimyasal maddelerle temastan kaçınmanız gerekmektedir.
SICAK SU TORBASI KULLANIRKEN ALINACAK ÖNLEMLER
Sıcak su torbası doluyken üzerine OTURMAYIN, üzerine uzanmayın veya üzerine aşırı baskı UYGULAMAYIN.
Vücudun bir bölgesiyle 20 dakikadan fazla doğrudan temasına İZİN VERMEYİN.
36 aydan küçük bebeklerin veya gözetimsiz çocukların sıcak su torbası kullanmasına İZİN VERMEYİN.
Lateks alerjiniz varsa lastik sıcak su torbası KULLANMAYIN.