Yanlış kullanımı ciltte yanıklara neden oluyor! Sıcak su torbasını bu şekilde kullanırsanız...

Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar veya cilt hassasiyeti veya duyu eksikliği olan kişiler tarafından kullanılıyorsa, sıcak su torbasında her zaman bir örtü kullanmanızı şiddetle tavsiye edilmektedir. Aksi halde ciltte yanıklar oluşabilir.

Herkesin sıcağa karşı tolerans düzeyi farklıdır, bu nedenle sıcak su torbası kullanırken cilt hassasiyeti dikkate alınmalıdır. Sıcak su torbasını kullanırken sıcak ve güzel hissettirmelidir, kesinlikle yakacak kadar sıcak olmamalıdır.

SICAK SU TORBASININ YIKANMASI

Evet, aksi belirtilmediği sürece takılan kılıfların çoğu hafif bir deterjan kullanılarak elde yıkanabilir. Bazı örtüler, ürün listeleme sayfasında 'diğer ayrıntılar' bölümünde belirtilecek olan 40 derecede makinede yıkanabilir. Kapakların yıkanması ise tavsiye edilmez. Sadece nemli bir sünger ile yüzeyi temizlemeniz yeterli olacaktır.

SICAK SU TORBASININ KULLANIM ÖMRÜ

Tavsiyelere göre kullanılır ve saklanırsa, sıcak su torbasının kullanım ömrü yaklaşık olarak 2 yıldır. Zamanla kauçuk doğal olarak bozulacağından sıcak su torbasını 2 yılın ardından değiştirmeniz önerilir.