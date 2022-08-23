Yanlış temizlik zehirliyor! Tahta kaşıkları bakteri yuvasına dönüştüren o hata...

"EN KLASİK YÖNTEM SU VE SABUN"

Islanan ıslak bir tahta kaşığı kurumaya bırakmak, eğilmelerine ve çatlamalarına neden olabilir. Bunun yerine uzman, kaşıktan kalan suyu çıkarmak için bir havlu veya bulaşık bezi kullanmanızı tavsiye etti. Daha sonra doğal olarak kurumaya bırakılabilirler

Bu yöntemler sayesinde tahta kaşık, istenmeyen sağlık sorunlarına karşı kendinizi tamamen korumanızı mümkün kılıyor. Üstelik basit görülen tek bir kaşık, aynı tencereden yemek alan herkesi etkileyebilme kapasitesine sahip. Bu nedenle tahta kaşıkların kullanımında dikkatli olmak büyük önem taşıyor.