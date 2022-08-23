Yanlış temizlik zehirliyor! Tahta kaşıkları bakteri yuvasına dönüştüren o hata...

Tahta kaşıkların cilasının akmadan kullanılması büyük önem taşıyor. Son dönemlerde Temizlik Uzmanı Deyan Dimitrov, TikTok'ta verdiği ipucu sayesinde tahta kaşıklarını en uzun ve en sağlıklı şekilde nasıl kullanabileceğinizin ipucunu açıkladı.
"BAKTERİLERİ YEMEĞİN İÇİNE TAŞIYOR"
Dimitrov, ahşabın yüksek ısıya ve neme maruz kalmasının yıpranmaya neden olduğunu, bükülmeler ve çatlamalarla sonuçlanabileceğini belirtti. Bu çatlamalar sonucunda birçok bakteri tahta kaşıkta üremeye başlar. Bir sonraki yemek yapma işleminde ise bu bakteriler, yemeğinizin içine taşınarak büyük bir sağlık riski taşır.
"BULAŞIK MAKİNESİNDEN UZAK TUTUN"
Deyan Dimitrov'a göre; tahta kaşıkları temizlemenin en iyi yolu; en klasik yöntem olan su ve sabundur. Bulaşık makinesinin temizleme süreci, ahşabı aşırı ısıya maruz bırakarak çatlamalara neden olur. Orta sıcaklıktaki hızlı ve nazik bir elde yıkama, ani dalgalanmaları önleyerek tahta kaşıkların daha sağlıklı temizlenmesini sağlar.
"EN KLASİK YÖNTEM SU VE SABUN"
Islanan ıslak bir tahta kaşığı kurumaya bırakmak, eğilmelerine ve çatlamalarına neden olabilir. Bunun yerine uzman, kaşıktan kalan suyu çıkarmak için bir havlu veya bulaşık bezi kullanmanızı tavsiye etti. Daha sonra doğal olarak kurumaya bırakılabilirler
Bu yöntemler sayesinde tahta kaşık, istenmeyen sağlık sorunlarına karşı kendinizi tamamen korumanızı mümkün kılıyor. Üstelik basit görülen tek bir kaşık, aynı tencereden yemek alan herkesi etkileyebilme kapasitesine sahip. Bu nedenle tahta kaşıkların kullanımında dikkatli olmak büyük önem taşıyor.