Yanmış tava ve tencereleri ilk günkü haline döndürüyor! Bu yöntem çizilmeleri de önlüyor...

Tava ve tencerelerdeki yanık izleri sürekli olarak yüksek ısıya maruz kalmanın sonucunda oluşur. Ancak önereceğimiz bu yöntemlerden sizin için en kolayını seçip uyguladığınızda tava ve tencerelerinizin ilk günkü halini aldığını göreceksiniz.
KAYNAR SU
Kaynar su kullanmak, "yanmış yiyecekleri tavalardan çıkarmak için harika işleyen" basit bir tekniktir.
Tavayı bir set üstü ocağın üzerine koyun ve ocağı yakın. Cızırdayacak kadar sıcak olduğunda üzerine kaynar suyu dökün ve gevşeyen yanmış parçaları kazımak için bir tahta kaşık veya spatula kullanın.
TUZ
Tava soğuduktan sonra, yanmış alanın üzerine kalın bir tuz tabakası serpin ve nemli bir sünger kullanarak ovalayın. Durulayın ve gerektiği kadar tekrarlayın.
LİMON
Limonlar, antibakteriyel ve asidik özelliklerinden dolayı mükemmel, toksik olmayan popüler bir temizlik ürünüdür. Narenciye meyveleri aynı zamanda ferahlatıcı bir koku yayar ve bu nedenle yanmış tavaları temizlemek için harika bir seçimdir.
3-4 adet limonu dörde bölün ve tencereye bol su koyup kaynatın.
Isıyı azaltın ve limonları yaklaşık 10 dakika kaynamaya bırakın. Ardından yanmış yiyecekler sonunda yüzeye çıkacaktır.
Suyu ve limonları atın, kalan yanmış parçaları silerek temizleyin ve tavayı durulayın.
RAVENT
1940'lerde ev hanımları, özellikle yanık izlerini gidermede etkili olduğu için tavalarını ovmak için ravent kullandılar.
Temizlik uzmanı Marigold şöyle açıkladı: "Yanmış bir tavayı temizlemek için, biraz raventi küçük parçalara ayırın ve tutkal benzeri bir kıvam elde edinceye kadar tencerede en az 10 dakika kaynatın. Temiz su ile durulayın ve sonuç sizi bile şaşırtacak."
BULAŞIK DETERJANI VE BEYAZ SİRKE
Farklı temizlik uzmanları yanmış bir tavayı temizlemede kullanabileceğiniz çeşitli yöntemleri paylaştı.
Tencereye kaynar su, biraz bulaşık deterjanı ve yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Tavayı 10 dakika soğuması için bekletin, ancak suyun soğumadığından emin olun.
Suyu dikkatlice boşaltın ve çok az bir çabayla ne kadar yağ ve tortunun kaldırıldığını görünce çok şaşıracaksınız.
Ardından, inatçı izleri yok etmek için bulaşık teli veya özel ovma süngerlerini tercih edin. Bu sayede inatçı kirleri kolaylıkla çıkacak ve tavalarınız göz kamaştırıcı parlaklığına geri dönecektir.