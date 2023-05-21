Yanmış tava ve tencereleri ilk günkü haline döndürüyor! Bu yöntem çizilmeleri de önlüyor...

Suyu ve limonları atın, kalan yanmış parçaları silerek temizleyin ve tavayı durulayın.

Limonlar, antibakteriyel ve asidik özelliklerinden dolayı mükemmel, toksik olmayan popüler bir temizlik ürünüdür. Narenciye meyveleri aynı zamanda ferahlatıcı bir koku yayar ve bu nedenle yanmış tavaları temizlemek için harika bir seçimdir.

Temizlik uzmanı Marigold şöyle açıkladı: "Yanmış bir tavayı temizlemek için, biraz raventi küçük parçalara ayırın ve tutkal benzeri bir kıvam elde edinceye kadar tencerede en az 10 dakika kaynatın. Temiz su ile durulayın ve sonuç sizi bile şaşırtacak."

1940'lerde ev hanımları, özellikle yanık izlerini gidermede etkili olduğu için tavalarını ovmak için ravent kullandılar.

BULAŞIK DETERJANI VE BEYAZ SİRKE

Farklı temizlik uzmanları yanmış bir tavayı temizlemede kullanabileceğiniz çeşitli yöntemleri paylaştı.

Tencereye kaynar su, biraz bulaşık deterjanı ve yarım bardak beyaz sirke ekleyin. Tavayı 10 dakika soğuması için bekletin, ancak suyun soğumadığından emin olun.

Suyu dikkatlice boşaltın ve çok az bir çabayla ne kadar yağ ve tortunun kaldırıldığını görünce çok şaşıracaksınız.

Ardından, inatçı izleri yok etmek için bulaşık teli veya özel ovma süngerlerini tercih edin. Bu sayede inatçı kirleri kolaylıkla çıkacak ve tavalarınız göz kamaştırıcı parlaklığına geri dönecektir.