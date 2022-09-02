Yanmış tencereleri ilk günkü haline dönüştürüyor! Biraz tuz ve...

Temizlik yapmak, etrafı toplamak veya bir ürünün gerçekliğini tespit etmek gibi basit gibi görünen ama aslında deneyim isteyen bazı alanlarda "büyükannelerimizin püf noktalarından" faydalanabiliriz. Önemli olan; hangi işlemde nasıl bir yöntem izleyeceğinizi bilmektir. İşte o ipuçları…
GERÇEK BALI NİŞASTAYLA TESPİT EDİN
Satın aldığınız balın içerisinde şeker bulunup bulunmadığını kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Bi kaşık balın üzerine biraz nişasta serpin ve bekleyin. Nişasta balın içerisine karışırsa bal şeker içeriyor demektir. Fakat nişastanın yüzeyde kaldığını fark ederseniz, bu balın şeker içermediği anlamına gelir.
DOMATES SOSU İLE ELDEKİ YEMEK KOKUSUNU BİTİRİN
Yemek yaptığınızda elinizde kalan kokudan rahatsız olursanız, domates suyu en çözümlerden biridir. Biraz domates suyu ve sosu ile ellerinizi ovalamak, bu kokunun yok olmasını sağlayacaktır. Eğer anlık olarak domates bulamadıysanız, tuz da bu temizleyici seçeneklerden biridir.
BANYOYU GREYFURTLA TEMİZLEYİN
Büyükannelerin en önemli ipuçlarından biri de turunçgilleri temizlikte etkin olarak kullanmasıdır. Işıltılı bir banyo için yarım dilim greyfurtu kireç birikmiş alanı silmek için kullanın. Greyfurtun asidik yapısı, tuzun sert bileşimi ile birlikte banyolardaki kalıntıları ortadan kaldırmayı büyük oranda kolaylaştırır. Sildiğiniz alanları ılık su kullanarak temizleyebilirsiniz. En iyi sonuçlar için bunu her 2 haftada bir tekrarlayabilirsiniz.
KURUTULMUŞ ÇAY YAPRAKLARI KULLANARAK HALILARI TEMİZLEYİN
Kuru, kullanılmış yeşil çay yapraklarını kullanarak kirli halıları temizleyebilirsiniz. Çay yapraklarını süpürmeden önce 20 - 60 dakika boyunca halı üzerinde bekletin. Çay yapraklarının halı üzerine serpildikten sonra nazikçe süpürülmesi, kötü kokuların emilmesini sağlayarak en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır.
VANİLYAYI ODA SPREYİ OLARAK KULLANIN
Vanilya, güzel kokan evlerin en doğal sırrı olabilir. Pamuk toplarını vanilya ile ıslatın ve bitkilerin diplerinde saklayın. Ayrıca soğuk bir ampule birkaç damla vanilya damlattıktan sonra yerine takın. Işıkları açtığınızda ısınan ampuller, vanilya kokusunun odaya yayılmasını sağlayacaktır.
GARGARA İLE ÇİÇEKLERİNİZİ CANLANDIRIN
Vazoyu 4 litre temiz su ile doldurduktan sonra bir yemek kaşığı ağız çalkama suyu ile karıştırın. Çiçekleri eğik şekilde kesebilmek için ise temiz bir kesme makası kullanın. Ardından kestiğiniz çiçekleri temiz bir vazoya yerleştirin. Bu gargara çeşitleri, çiçeklerin çürümesini hızlandıran mikropların öldürülmesine yardımcı olarak çiçeklerin daha uzun süre canlı kalmasını sağlar.
FISTIK EZMESİ İLE MUTFAKTAKİ KÖTÜ KOKULARI YOK EDİN
Balık, et gibi ağır yemeklerden sonra ortaya çıkan yemek kokularını yok etmenin basit bir yolu bulunuyor. Kokuyu yok etmek için fıstık ezmesi kullanabilirsiniz. Bu ezmeyi, yüksek ateşte bir veya iki dakika boyunca pişirin. Fıstık ezmesinin kokusu, kötü kokuyu kolaylıkla emerek bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
SOĞAN KULLANARAK BIÇAKLARDAKİ PASI TEMİZLEYİN
Soğanlar, asidik bir yapıya sahip oldukları için pası gidermeyi kolaylaştırır. Tek yapmanız gereken bıçaklarınızı soğanla ovmak ya da bıçağınızla soğanı keser gibi hareket ettirmektir. Böylece bıçaklarınızın paslanma riskini de azaltırsınız.
TUZ İLE KUMAŞIN RENGİNİ KORUYUN
Tuz, bir mutfağın en önemli malzemelerinden biri. Fakat çamaşır yıkarken de en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır. Renkli giysileri yıkarken renklerin solmaması için bir doz tuz kullanın. Tuz, rengin kumaşta daha canlı tutunmasını sağlayarak solmasını engeller.
AYAKKABI KOKULARINI KEDİ KUMU İLE GİDERİN
Ayakkabılardaki kokuyu gidermek için kullanılabilecek olan kedi kumları, özellikle "kokuyu kontrol edebilen" olanlardan seçilmelidir. Bir gece boyunca ayakkabı içerisinde kedi kumunu bekletin ve ardından ertesi sabah bu kedi kumunu ayakkabılarınızdan çıkarın. Tüm kötü kokuları ortadan kaldırarak tamamen ferah ayakkabılara kavuşabilirsiniz.
YANMIŞ TENCERELERİ TUZ VE PATATESLE TEMİZLEYİN
Tencelerinizdeki yanık lekelerini çıkaramıyorsanız tuz ve patates yöntemini deneyebilirsiniz. Tencereye biraz tuz ekleyin ve yanık olan bölgeyi bu tuzle birlikte ikiye bölünmüş patatesi kullanarak ovalayın. Ardından tencereyi suyla iyice yıkayın.