"Yapamazsın" demişlerdi! Kadın taksi şoförü şimdi de Tekirdağ'da: Kalıpları yıktı...

Güney, çocukluk hayali mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Taksiciliğe başlayacağı zaman erkek meslektaşlarının kendisine ön yargılı davrandığını belirten Güney, "Ayaklarımın üzerinde durmak için bu işe başladım. İlk başta taksi durağında ön yargılı yaklaştılar, çalıştıramayız dediler. Daha sonra başka bir arkadaş belgelerimi istedi ve işe başlattı. Şimdi beni aralarında görmekten mutlular." dedi.

Güney, takside çalışmanın çok keyifli olduğunu, mesleğinde 6 yılı geride bıraktığını dile getirdi.

Taksiye binen müşterilerinin ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade eden Güney, "Taksiye binenler ilk 5 dakika şaşkınlıktan konuşmuyor. Gideceği yeri unutanlar da oluyor. Bazıları şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İlk önce 'Abi' diyor, sonrasında 'Pardon abla' diyorlar. Takdir eden oluyor ve güzel tepkiler alıyorum. Bayan taksici olmak hem zor hem de çok keyifli." diye konuştu.