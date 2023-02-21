Yaşadığı travmayı böyle atlatmaya çalıştı: Depremzede çocuk hayallerini çadırına çizdi!

Çadırda iyi zaman geçirdiğini söyleyen Hüsne, "Şimdilik burada kalıyoruz ama, sonra Denizli'ye gideceğiz. Oyunlar oynuyorum, resim çiziyorum. Resim çizmeyi annem öğretti. Büyüyünce hemşire olmak istiyorum çünkü, doktorluk hakkında çok şey öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duru'nun kuzeni Berat Uzuneser de, "Deprem olduğunda ben de buradaydım. Enkazın altından canı sıkılmasın diye boya kalemlerini aldık. Boya kalemlerini aldıktan sonra çadırı çiziyordu. Yanımıza geldi, çizdiklerine bakmamızı istedi.

Bir yarısını çizmiş, diğer yarısı için de uğraşıyordu. Teyzesi yardım etti ama çoğunu kendi çizdi. Duru ve anneannem içerideydi, 4,5 saat sonra çıkabildiler. Kendi imkanlarımızla çıktık. Buradan en kısa sürede gitmeye çalışıyoruz ama, araç bulamıyoruz. Burası kimseye iyi gelmiyor" dedi.