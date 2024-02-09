"Yaşam atölyesi" ile engelli hayvanları ayağa kaldırıyor!

Çelik, hayvan ve insan psikolojisinin ortak yönlerinin bulunduğunun farkına vardığını ifade ederek, "Yürümeyi unutmuş hayvanı yürütmek zordur. Zaman ve sabır ister. İnsanlarla aynı duygulara sahipler ve engel durumları da hemen hemen aynı. Yürüteçlerin fizik tedavi aracı olduğunu unutuyor hayvansever arkadaşlarımız. Yürüteci alınca hayvanların koşacağını düşünen insanlar var. Fizik tedavi aracı olduğunu, adaptasyon süreci gerekeceğini veya hemen alışabileceğini anlatıyoruz." diye konuştu.