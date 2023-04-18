Yaşamın gücünü kendisinden alıyor! Ambulans şoförü Erşen, kick boks’tan tiyatroya hayatını şekillendiriyor

Germencik ilçesinde yaşayan Erşen, acil tıp teknisyeni (ATT) olarak 2013'te İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Yaklaşık 9 yıl burada çalışan Erşen, bir sene önce ambulans şoförü olmak için girişimde bulundu.

İşinden kalan zamanlarda tiyatroyla ilgilenen Erşen, özellikle akşamları genç arkadaşlarıyla provalarda yerini alıyor. Savunma sanatlarına da meraklı olan Erşen, en sevdiği spor branşlarından kick boks antrenmanlarını da ihmal etmiyor.

"SPOR VE SANAT BENİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Merve Hatun Erşen, AA muhabirine, hayat kurtarmanın çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Uzun süre ATT olarak çalıştıktan sonra ambulans sürücüsü olmaya karar verdiğini belirten Erşen, "Hayat kurtarmak tabii ki önceliğimiz ancak önce kendi ekip arkadaşlarımın can güvenliğini korumak zorundayım. Sonra ise olay yerine hızlı ve alternatif yolları kullanarak güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak için çalışıyorum." diye konuştu.