Yastıklardaki sarı lekeleri silgi gibi siliyor! Çamaşır makinesine bile gerek yok…

Yastıklarında leke bulan ve onları yıkama zahmetine girmek istemeyenler için uzmanlar, çamaşır makinenizi kullanmadan bunu nasıl yapabileceğinizi paylaştı.
Yıkamalar arasında yastığınızda küçük lekeler oluşmasının yaygın bir durum olduğunu ve "her leke meydana geldiğinde endişelenmenize ve çamaşır makinesine atmanıza gerek olmadığını" iddia ettiler.
Uzmanlar şunları söyledi: "Bu aynı zamanda, makineye atılamayan hafızalı köpük yastıklar için en iyi seçenektir."
Yastık kılıfını çıkardıktan sonra bir kaseyi ılık su ve çamaşır deterjanı ile doldurun.
Temiz bir sünger veya bez alın ve suya batırın, ardından lekeyi kalkana kadar hafifçe ovalayın. Yastığınızı tekrar yatağınıza koymadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
Uzmanlar, "sarı inatçı lekeler" için karbonat ve sudan oluşan bir macunu lekenin üzerine sürüp yaklaşık yarım saat bekletebileceğinizi öne sürdü.
Ardından, süre dolduğunda kalan macunu sildiğinizden emin olun.
Kurumaya bırakmak ve döşeme aparatıyla süpürmek kalan karbonattan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Karbonatla sadece leke kaybolmaz, aynı zamanda kokular da gider.
Uzmanlar yastıklardaki lekeleri çıkarmak için karbonatı beyaz sirke ile eşleştirmenizi öneriyor.
Yastıkları bu yöntemle temizlemek için, yastıklara bol miktarda karbonat serpmeden önce yastık kılıflarını, örtüleri veya koruyucuları çıkararak başlayın. Her iki tarafın da kaplandığından emin olun.