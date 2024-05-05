Yastıklardaki sarı lekeleri silgi gibi siliyor! Çamaşır makinesine bile gerek yok…

Bir sonraki adım, karbonat sirke çözeltisini püskürtmektir. Bunu yapmak için eşit miktarda su ve beyaz sirkeyi bir sprey şişesinde karıştırın.

Karbonat ve sirke arasındaki reaksiyon "kokuları gidermeye ve lekeleri kaldırmaya" yardımcı olur.