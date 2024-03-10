Yastıklardaki sarı lekeleri tek seferde çıkarıyor! Bembeyaz yastık kılıfları için…

Ter ve yağ: Vücuttan salgılanan ter ve ciltte bulunan doğal yağlar yastık kılıflarına geçer. Bu ter ve yağlar zamanla kılıflarda birikebilir ve sarı lekelerin oluşmasına neden olabilir.

Makyaj kalıntıları: Özellikle yüzdeki makyaj kalıntıları yastık kılıflarına bulaşabilir ve zamanla sarı lekelerin oluşmasına sebep olabilir.

Yatak kirliliği: Yatak kirliliği, toz, kir, ve diğer çeşitli partiküllerin yatağa bulaşmasıyla oluşur. Bu partiküller yastık kılıflarına yerleşebilir ve sarı lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.

Bakteri ve mantarlar: Nemli ortamlarda bakteri ve mantarlar kolayca ürer. Yatak ve yastık kılıfları nemli olduğunda, bu mikroorganizmaların oluşumu ve çoğalması daha olasıdır ve zamanla sarı lekelerin oluşmasına neden olabilirler.