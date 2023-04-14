Yastıklardaki sarı lekelerin anında çıkarıyor! Evdeki bu malzeme ilk günkü beyazlığına kavuşturacak…

Ortalama bir insan hayatının üçte birini yatakta geçirdiğinden, yastıklar doğal olarak bakterilere, ölü deri hücrelerine ve toza ev sahipliği yapar. Bunların tümü akne alevlenmelerine ve daha fazlasına neden olabilir. Uyku uzmanı Martin Seeley'e göre yastıklar üç ayda bir çamaşır makinesinde yıkamalı, ancak en çok hangi yıkamanın uygun olduğunu görmek için yıkama etiketlerinin kontrol edilmesi gerekmekte.
Yastıklar günlük olarak kullanılır, bu nedenle sık sık kötü sarı lekelerin ortaya çıkması oldukça olağandır. Yatak uzmanları ise yastıkların nasıl temizlenmesi gerektiğini paylaştı.
YASTIKLAR NASIL YIKANIR?
Konu yıkamak olduğunda yastıklar biraz daha uğraştırıcı olabilir. Çünkü diğer giysilerden daha büyüktürler ve düzgün bir şekilde temizlenmeleri için doğru miktarda ısı gerekir.
"Yapmanız gereken ilk şey, yastığınızın üzerindeki bakım etiketini kontrol etmek ve üreticinin talimatlarını takip etmek. Bazı yastıklar diğerlerinden daha hassas olabilir ve özel bakım gerektirebilir."
Kuş tüyü yastıklar için bunlar çamaşır makinesine konulabilir ancak önerilen sıcaklık etikette yazılı olmalıdır.
Yastıkları yıkarken yumuşak bir deterjan kullandığınızdan emin olun ve küf oluşumunu önlemek adına mümkün olduğunca fazla nemden kurtulmak için sonuna ekstra bir sıkma döngüsü ekleyin.
YASTIKLARDAKİ SARI LEKELER NASIL ÇIKARILIR?
İlk olarak Martin, yastık kılıfını yastıktan çıkarmanızı ve yumuşak bir deterjan veya yumuşak sabun solüsyonu kullanarak ılık suyla yıkamanızı önerir.
"Daha sonra lekeleri çıkarmak için sirkeye ihtiyacınız var. Sirke, sarı yastık lekelerini kumaşına veya tasarım desenine zarar vermeden kolayca çıkarmaya yardımcı olan mükemmel bir doğal temizleyicidir. Yapmanız gereken tek şey, eşit miktarda beyaz sirke ve suyu bir sprey şişesinde karıştırmak ve yastığınızın lekeli bölgelerine püskürtmek. Yastığı tekrar kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin."
Beyaz sirke sadece lekeleri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda yastığı dezenfekte etmeye de yardımcı olur. Yastıkların sirke kokusunu tutmasını önlemek için karışımın içerisine esansiyel yağ da ekleyebilirsiniz.
Uzman, pek çok kişinin sirkedeki asitliğin ev tozu akarlarına karşı "mükemmel bir caydırıcı" görevi gördüğünü bilmediğini de sözlerine ekledi.
Martin şunları söyledi: "Sadece toz akarlarını uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok uyuyanın tepki gösterdiği alerjenlerden sorumlu olan akarların bıraktığı proteinleri de parçalıyor."
YASTIKLARDAKİ KÖKÜ KOKUYU GİDERMEK İÇİN BUNU DENEYİN
Yastıklar yıkamalar arasındayken Martin, yastıklara tazelik katmak için karbonat kullanılmasını öneriyor.