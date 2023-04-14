Yastıklardaki sarı lekelerin anında çıkarıyor! Evdeki bu malzeme ilk günkü beyazlığına kavuşturacak…

Ortalama bir insan hayatının üçte birini yatakta geçirdiğinden, yastıklar doğal olarak bakterilere, ölü deri hücrelerine ve toza ev sahipliği yapar. Bunların tümü akne alevlenmelerine ve daha fazlasına neden olabilir. Uyku uzmanı Martin Seeley'e göre yastıklar üç ayda bir çamaşır makinesinde yıkamalı, ancak en çok hangi yıkamanın uygun olduğunu görmek için yıkama etiketlerinin kontrol edilmesi gerekmekte.

Yastıklar günlük olarak kullanılır, bu nedenle sık sık kötü sarı lekelerin ortaya çıkması oldukça olağandır. Yatak uzmanları ise yastıkların nasıl temizlenmesi gerektiğini paylaştı.