Yastıkları eski beyazlığına kavuşturuyor! Sarı lekeleri çamaşır suyu kullanmadan çıkarıyor...

Bunun gibi bir yastık ortamı yaratmaktan kaçınmak için, uyku uzmanı Martin Seeley, takip edilmesi gereken en iyi temizlik ipuçlarını paylaştı . Şöyle açıkladı: "Ortalama bir insan hayatının üçte birini yatakta geçirdiğinden, yastığınız doğal olarak bakterilere, ölü deri hücrelerine ve toza ev sahipliği yapacak - bunların tümü sivilce alevlenmelerine ve daha fazlasına neden olabilir.
"Bu nedenle, yastıklarınızı her üç ayda bir çamaşır makinesinde yıkamalısınız, ancak hangi yıkamanın onlara en uygun olduğunu görmek için yıkama etiketlerini kontrol ettiğinizden emin olun."
Yastıkların sık sık yıkanması ve temizlenmesi, sağlıklı bir uyku ortamı sağlamak için önemlidir. Uyku uzmanı Martin Seeley, yastıkların en iyi durumda tutulması için aşağıdaki temizlik ipuçlarını öneriyor:
Yastıkları en az iki kez yılda yıkayın: Yastıkların içinde biriken ölü deri hücreleri, toz ve akarlar, zamanla yastığın hijyenik olmayan bir ortam yaratmasına neden olabilir. Bu nedenle, yastıkların en az iki kez yılda çamaşır makinesinde yıkanması önerilir.
Yıkama etiketlerini kontrol edin: Yıkama etiketinde belirtilen talimatlara uygun olarak yıkama işlemi yapılmalıdır. Bazı yastıklar sadece elde yıkanabilirken bazıları çamaşır makinesinde yıkanabilir.
Düzenli havalandırın: Yastıkların düzenli olarak havalandırılması da önemlidir. Yatağınızı yaparken yastıklarınızı da havalandırın ve güneş ışığına maruz bırakın.
Yastık kılıfı kullanın: Yastık kılıfı kullanmak, yastığınızı toz, kir ve akarlardan korumanın en iyi yoludur. Yastık kılıfınızı haftada bir kez yıkayın.
Yastık değiştirme süresini takip edin: Yastıkların ömrü genellikle 1-2 yıl arasındadır. Yastığınızın ne kadar süredir kullanıldığını takip edin ve gerektiğinde değiştirin.
Bu ipuçlarını takip ederek, yastığınızı hijyenik ve sağlıklı bir uyku ortamı sağlayacak şekilde koruyabilirsiniz.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMA
Kuş tüyü yastıklarınızı yıkama talimatlarına uyarak çamaşır makinesinde yıkamanız mümkündür. Temizlik uzman, yıkama döngüsünün sonunda ise ekstra sıkma döngüsü çalıştırılmasını önerdi. Bu, mümkün olduğunca fazla nemden kurtulmalarına yardımcı olacak ve küf oluşumunu önlemek için kurutma sürecinde yardımcı olacaktır.
Uzman şunları ekledi: "bu yastıklar doğal malzemelerden yapıldıkları için yumuşak bir döngüde yıkanmalıdır. Bununla birlikte, tam talimatlar için bakım etiketi kontrol edilmelidir."
ELDE YIKAMA
Hafızalı köpük yastıklar ise makinede yıkanmaya uygun değildir. Bu nedenle dezenfekte etmek için bir miktar ılık su ve hafif bir deterjanla birlikte küvette elle yıkamak en iyisidir.
BEYAZ SİRKE İLE TEMİZLİK
Yastıkları yıkama süreçlerinin arasında ise sirke ve karbonattan yardım almanız temizlik uzmanları tarafından önerilmektedir. Sirkedeki asit, toz akarlarına karşı mükemmel bir caydırıcı görevi görür. Biraz su ve seçtiğiniz bir esansiyel yağdan birkaç damla karıştırarak yastığınızın güzel kokmasını da sağlayabilirsiniz.
Sirke toz akarlarını uzaklaştırmaya yardımcı olurken, aynı zamanda birçok uyuyanın tepki gösterdiği alerjenlerden sorumlu olan dışkılarındaki proteinleri de parçalar. Yastıkları temizlerken damıtılmış beyaz sirke en iyisidir ve solüsyon tüm yastığın üzerine dökmek yerine püskürtülmelidir.
KARBONAT İLE TEMİZLİK
Yıkama döngüleri arasında yastıklarınızı temiz tutmak için İşin püf noktası, birkaç saatliğine üzerine karbonat serpip beklemektir. Ardından ise elektrikli süpürge ile temizlenebilir.
YASTIKLARI KURUTMA
Yastıkların çoğu, kurutma makinesine hava kuruması ayarında veya mümkün olan en düşük sıcaklıkta kurutulabilir. Bununla birlikte, bir çamaşır kurutma makineniz yoksa veya hafızalı köpük yastıklarınız varsa, bunların doğal olarak kuruması önemlidir ancak birkaç gün sürebilir.
Bu arada kullanmak üzere yedek yastık bulundurmak veya güneşin altında birkaç saat içinde kuruyabilmeleri için ılık, güneşli bir günü beklemek önemlidir. Uyku uzmanı şunları ekledi: "Ancak, bir çoraba bir tenis topu ekleyip bunu da kurutucuya atabilirsiniz ve bu yastıkların içinin topaklanmasını önleyebilir."
Yastıkların temizlenmesi ve yıkanmasının yanı sıra, iyi hijyen sağlamak ve ter ve bakteri oluşumunu önlemek için nevresimlerin düzenli olarak değiştirilmesi de önemlidir. Nevresimlerin haftada bir değiştirilmesi önerilir, ancak evcil hayvanınız varsa veya alerjiniz varsa haftada iki kez değiştirmeniz önerilir. Yıkarken, herhangi bir bakteriyi öldürmek için 60C civarında sıcak bir yıkama yaptığınızdan emin olun. Yatak takımları da dolaba kaldırılmadan veya yatağa geri serilmeden önce tamamen kurutulmalıdır.