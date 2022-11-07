Yastıktaki sarı lekelere veda edin! Yastıklarınız hem puf puf hem de bembeyaz olacak…

Yastığınızı atıp yenisini almadan önce, yastıkları nasıl beyazlatacağınızı, sarı lekeleri nasıl çıkaracağınızı, yeniden yeni gibi görünmesini ve kokmasını sağlayın. Gelin bu temizlik formüllerine birlikte bir bakalım.

Yastıklardaki kir ve lekeyi önlemenin en iyi yolu yastık kılıfı kullanmaktır. Ancak bu her zaman lekelenmeyi engellemez. Bir uzman, çamaşır makinesi olan ve olmayan özel temizleyiciler kullanarak yatağınızdaki sararmayı nasıl gidereceğinizi paylaştı.