Yastıktaki sarı lekelere veda edin! Yastıklarınız hem puf puf hem de bembeyaz olacak…

Yastığınızı atıp yenisini almadan önce, yastıkları nasıl beyazlatacağınızı, sarı lekeleri nasıl çıkaracağınızı, yeniden yeni gibi görünmesini ve kokmasını sağlayın. Gelin bu temizlik formüllerine birlikte bir bakalım.
Yastıklardaki kir ve lekeyi önlemenin en iyi yolu yastık kılıfı kullanmaktır. Ancak bu her zaman lekelenmeyi engellemez. Bir uzman, çamaşır makinesi olan ve olmayan özel temizleyiciler kullanarak yatağınızdaki sararmayı nasıl gidereceğinizi paylaştı.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YASTIKTAN SARI LEKELER NASIL ÇIKAR?
Çoğu yastık makinede yıkanabilirken, bazıları yalnızca nokta temizleme veya kuru temizleme gerektirir. Bu nedenle yastığınızı bu şekilde yıkamadan önce bakım etiketlerini kontrol etmeniz önemlidir. Polyesteri çoğu zaman yıkayıcıda yıkayabilirsiniz.
BUNLARI KARIŞTIRIN
Temizlik uzmanı, lekeleri çıkarmak için beyaz sirke kullanan ve aynı zamanda bir yatağı dezenfekte etmenin harika bir yolu olan bir çözümü paylaştı. Sararmış yastıkları beyazlatmak için çamaşır sodası, sirke, çamaşır deterjanı ve bulaşık deterjanını küçük bir kapta birleştirin ve karıştırın.
Yastığı çamaşır makinesine yerleştirin ve genellikle yıkama sırasında yaptığınız gibi temizleme solüsyonunu ekleyin. Bu temizleyici kalın olduğu için yastık yüzeyine yapışır, bu nedenle ikinci bir yıkama döngüsü gereklidir. Tüm kalıntıları temizlemek için sadece sıcak su kullanarak yıkama döngüsünü tekrarlayın.
TENİS TOPU YASTIKLARIN KABARMASINI SAĞLIYOR
Bu basit ama etkili tarif, gömlek veya yastıklardaki ter lekelerini çıkarmak için harika bir yöntemdir. Sarı lekeleri kolayca çıkarın ve ardından yastıkları veya diğer giysileri kurutucuya atın. Kurutucuya birkaç tenis topu veya kurutucu top da ekleyin. Toplar, kuruturken yastıkları kabartır ve eşit ısıtma sağlar. Yastığı hava döngüsünde veya düşük ısı ayarında kurutun.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ OLMADAN SARI LEKELER NASIL ÇIKAR?
Yastık bakım etiketiniz temizlik için elde yıkamayı gerektiriyorsa, sarı lekeleri çıkarmak için yastığı hafif bir deterjanla elde yıkayın. Yastıkları beyazlatmak için büyük bir küveti sıcak suyla doldurun ve çeyrek fincan çamaşır deterjanı ekleyin. Çok kirli sarı yastıkları beyazlatmak için çeyrek fincan çamaşır suyu veya çeyrek fincan boraks kullanın. Liflere zarar vermemek için kaynar su kullanmaktan kaçının. Yastığınızı sabunlu suya koyun ve deterjanın malzemeye nüfuz etmesini sağlamak için elinizle hafifçe yoğurun. Yastığı çıkarın ve tüm sabun ve kir kalıntılarını durulamak için soğuk su altında tutun. Temizlik uzmanı uyardı: Mikro liflere zarar vermemek için yastığı sıkmayın. Mümkün olduğunca fazla su çıkarmak için malzemeyi hafifçe sıkın.