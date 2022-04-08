Yatağınızda bu leke varsa dikkat! Küf içinde uyuyor olabilirsiniz…

Yatağınız çok sıcak ve nemli bir ortamda bulunuyorsa, üzerinde küf oluşma riski daha fazladır. Küf hızlı bir şekilde keşfedilir ve uygun şekilde müdahale edilirse, sorun kısa sürede çözülebilecektir. Fakat ilk olarak yataktaki küfün farkına varılmalıdır.
Ev ortamında karşılaşılan küfler üç kategoride sınıflandırılabilir: alerjenik, patojenik ve toksik.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)'ne göre küf, birçok yan etkiye neden olabilir. Bazı insanlar için küf, burun tıkanıklığına, boğaz ağrısına, öksürme veya hırıltılı solunuma, gözlerde yanmaya veya deri döküntülerine neden olabilir. Astımlı veya küf alerjisi olan kişilerde şiddetli reaksiyonlar olabilir. Bağışıklığı baskılanmış kişiler ve kronik akciğer hastalığı olan kişiler, akciğerlerinde küf nedeniyle enfeksiyon kapabilir.
KÜFLÜ BİR YATAK NE SIKLIKTA TEMİZLENİR?
Bir yatak üzerinde küf tespit edildiğinde, derhal temizlenmeli veya eğer yoğun bir küf görüntüsü mevcutsa atılmalıdır. Küf sporları ortadan kaldırılmadığı ve yatak, benzer sıcaklık ve nem seviyesinde olduğu sürece büyümeye devam edeceklerdir. Uzmanlar, yataklar gibi gözenekli bir nesnenin 48 saatten daha kısa bir süre boyunca ıslanması durumunda temizlenip dezenfekte edilmesi gerektiğini öneriyor.
YATAKTAKİ KÜFLERİ TEMİZLEMEK İHTİYACINIZ OLANLAR
Ekipman / Araçlar
Malzemeler
Talimatlar
Koruyucu Bir Kıyafet Giyin ve Hava Kalitesini İyileştirin
Küf sporlarına karşı alerjik reaksiyon olasılığını azaltmak için koruyucu gözlük, maske ve lastik eldiven kullanın. Çamaşır makinesinde atılabilen giysiler giyin. Mümkünse, havada uçuşacak küf sporlarını yakalamaya yardımcı olması için odaya bir hava temizleyici yerleştirin.
Tüm Yatakları Kaldırın
Yatak koruyucu dahil tüm yatak takımlarını çıkarın ve kumaşa uygun en sıcak suda yıkayın. Kumaş üzerinde kullanımı güvenli olan bir dezenfektan (klorlu ağartıcı, çam yağı dezenfektanı veya fenolik dezenfektan) sıkın.
Küf sporlarının elimine edildiğinden emin olmak için son adım olarak yatakları kumaşa uygun en yüksek ısıda kurutun.
Yatağı süpürün
Güçlü bir el süpürgesi veya döşeme fırçası olan bir elektrik süpürgesi kullanın. Yatağın bir ucundan başlayın ve tüm yüzeyi, hatta görünür küf olmayan alanları bile süpürün. Yatağın kenarlarını süpürmeyi unutmayın.
Mümkünse yatağı ters çevirin ve diğer tarafta küf oluşumu olup olmadığını kontrol edin ve süpürme işlemini tekrarlayın.
Süpürne işlemi bittiğinde, küf sporlarının yayılma olasılığını azaltmak için süpürgeyi evden dışarı çıkarın ve tek kullanımlık torbayı veya toz kutusunu bir çöp torbasına boşaltın. Çöp torbasını sıkıca kapatın ve dış mekan çöp kutusuna atın.
Küf Yayılımını Ortadan Kaldırın
Küf oluşumu olan alanlar, sporları öldürecek bir ürünle temizlenmelidir. Yatağı aşırı miktarda ıslak solüsyonla doyurmamalısınız, çünkü bu yatağa zarar verebilir. Temizleyiciler, yatağın derinliklerinde bulunan herhangi bir küf sporuna müdahale etmeyecektir. Dezenfektan solüsyona temiz bir bez batırın ve yatağın küflü yüzeyini dairesel hareketlerle hafifçe ovalayın. Alan görünür küf içermediğinde, bir bezi temiz suya batırın ve alanı "durulayın".
Kumaş Dezenfektan Spreyi kullanın
Temizledikten ve duruladıktan sonra, bölgeye 14 güne kadar yumuşak yüzeylerde küf oluşumunu önleyen bir kumaş dezenfektan spreyi püskürtün .
İyice Kurutun
Mümkün olduğunca çabuk ve iyice kurumasına yardımcı olmak için yatağı temiz havaya ve doğrudan güneş ışığına çıkarın.
KÜF OLUŞUMUNU EN BAŞTAN ÖNLEMEK İÇİN…