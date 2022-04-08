Yatağınızda bu leke varsa dikkat! Küf içinde uyuyor olabilirsiniz…

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)'ne göre küf, birçok yan etkiye neden olabilir. Bazı insanlar için küf, burun tıkanıklığına, boğaz ağrısına, öksürme veya hırıltılı solunuma, gözlerde yanmaya veya deri döküntülerine neden olabilir. Astımlı veya küf alerjisi olan kişilerde şiddetli reaksiyonlar olabilir. Bağışıklığı baskılanmış kişiler ve kronik akciğer hastalığı olan kişiler, akciğerlerinde küf nedeniyle enfeksiyon kapabilir.

Zehirli küfler en zararlı olanlardır ve bir profesyonel bir temizlik yardımı ile küfün ortadan kaldırılmasını ve etkilenen malzemelerin imha edilmesini gerektirir.

Alerjik küfler bir profesyonel tarafından çıkarılmasını gerektirebilir, ancak çoğu alerjik küf, ev dezenfeksiyon ürünleri ile çıkarılabilir.

Yatağınız çok sıcak ve nemli bir ortamda bulunuyorsa, üzerinde küf oluşma riski daha fazladır. Küf hızlı bir şekilde keşfedilir ve uygun şekilde müdahale edilirse, sorun kısa sürede çözülebilecektir. Fakat ilk olarak yataktaki küfün farkına varılmalıdır.

Sel, su baskını gibi beklenmeyen durumlarda kirlenmiş sulara maruz kalmış yataklar ise küf olsun veya olmasın derhal atılmalıdır.

Yatak tamamen temizlenip kurutulduktan sonra, mantar oluşumu veya küf kokusu için birkaç gün izlenmelidir. Tekrar ortaya çıkarlarsa, yatak atılmalıdır.

Bir yatak üzerinde küf tespit edildiğinde, derhal temizlenmeli veya eğer yoğun bir küf görüntüsü mevcutsa atılmalıdır. Küf sporları ortadan kaldırılmadığı ve yatak, benzer sıcaklık ve nem seviyesinde olduğu sürece büyümeye devam edeceklerdir. Uzmanlar, yataklar gibi gözenekli bir nesnenin 48 saatten daha kısa bir süre boyunca ıslanması durumunda temizlenip dezenfekte edilmesi gerektiğini öneriyor.

YATAKTAKİ KÜFLERİ TEMİZLEMEK İHTİYACINIZ OLANLAR

Ekipman / Araçlar

Güçlü bir el veya şarjlı süpürge

Döşeme fırçası eklentisi

Lastik eldivenler

Hava temizleyici

Mikrofiber bez

Küçük kase

Malzemeler

Dezenfektan

Dezenfeksiyon spreyi

Çöp poşeti

Talimatlar

Koruyucu Bir Kıyafet Giyin ve Hava Kalitesini İyileştirin

Küf sporlarına karşı alerjik reaksiyon olasılığını azaltmak için koruyucu gözlük, maske ve lastik eldiven kullanın. Çamaşır makinesinde atılabilen giysiler giyin. Mümkünse, havada uçuşacak küf sporlarını yakalamaya yardımcı olması için odaya bir hava temizleyici yerleştirin.

Tüm Yatakları Kaldırın

Yatak koruyucu dahil tüm yatak takımlarını çıkarın ve kumaşa uygun en sıcak suda yıkayın. Kumaş üzerinde kullanımı güvenli olan bir dezenfektan (klorlu ağartıcı, çam yağı dezenfektanı veya fenolik dezenfektan) sıkın.

Küf sporlarının elimine edildiğinden emin olmak için son adım olarak yatakları kumaşa uygun en yüksek ısıda kurutun.

Yatağı süpürün

Güçlü bir el süpürgesi veya döşeme fırçası olan bir elektrik süpürgesi kullanın. Yatağın bir ucundan başlayın ve tüm yüzeyi, hatta görünür küf olmayan alanları bile süpürün. Yatağın kenarlarını süpürmeyi unutmayın.

Mümkünse yatağı ters çevirin ve diğer tarafta küf oluşumu olup olmadığını kontrol edin ve süpürme işlemini tekrarlayın.

Süpürne işlemi bittiğinde, küf sporlarının yayılma olasılığını azaltmak için süpürgeyi evden dışarı çıkarın ve tek kullanımlık torbayı veya toz kutusunu bir çöp torbasına boşaltın. Çöp torbasını sıkıca kapatın ve dış mekan çöp kutusuna atın.

Küf Yayılımını Ortadan Kaldırın

Küf oluşumu olan alanlar, sporları öldürecek bir ürünle temizlenmelidir. Yatağı aşırı miktarda ıslak solüsyonla doyurmamalısınız, çünkü bu yatağa zarar verebilir. Temizleyiciler, yatağın derinliklerinde bulunan herhangi bir küf sporuna müdahale etmeyecektir. Dezenfektan solüsyona temiz bir bez batırın ve yatağın küflü yüzeyini dairesel hareketlerle hafifçe ovalayın. Alan görünür küf içermediğinde, bir bezi temiz suya batırın ve alanı "durulayın".