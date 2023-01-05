Yatağınızdaki lekeleri bu yöntemle çıkarmak çok kolay!

1- UYANIR UYANMAZ YATAĞINIZI TOPLAMAYIN

Uzmanlara göre, sıcak ortamlar toz akarlarının gelişmesi için gerekli ortamlardır. Bu nedenle uyandıktan sonra yatağınızı hemen düzeltmeyin. En az 30 dakika havalandırdıktan sonra toplayın. Bu toz akarlarının dolaşımını engelleyecektir.

2- NEVRESİMLERİ HAFTADA BİR DEĞİŞTİRİN, SICAK SUDA YIKAYIN

Uyku Uzmanı Seeley, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Çarşaf ve yastık kılıfları çıkarılmalı, takım halinde haftada bir kez değiştirilmelidir. Nevresimlerinizi haftada bir kez değiştirmeli, toz akarları ve mikropları öldürmek için en az 60 derece sıcak suda yıkamalısınız."

3- KARBONAT MUCİZESİ

Nevresimlerinizi değiştirirken, yatağın yüzeyine karbonat serpin. 1-2 saat havalandırdıktan sonra süpürün. Bu ter kokusu ve kalıcı kokuları emerek yatağınızı temizleyecektir.

4- YATAĞINIZI DÜZENLİ OLARAK SÜPÜRÜN

Yatağınızdaki toz ve ölü derileri temizlemek için yatağınızı düzenli olarak süpürün. Yatağınızı süpürdükten sonra süpürgenizi temizlemeyi unutmayın.

5- YATAKTAKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN BU YÖNTEMİ UYGULAYIN

Yatağınızda leke olduğunu fark ederseniz, ilk adım, üzerinde hafif bir deterjan solüsyonu kullanmaktır. Ardından bir süngerle deterjanın emilmesini sağlayın. Yatağınızı havalandırarak deterjanlı bölgenin kurumasını sağlayın.

6- KURUTMAK İÇİN SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ KULLANIN

Yatağınızı temizlerken, ıslak kaldıysa ve kurumuyorsa saç kurutma makinesinden destek alın. Yatağın tam kurumadan kullanılması nem ve küfe neden olabilir. Bu da beraberinde astım ve alerjiyi getirir.

7- YATAĞINIZI STERİLİZE EDİN

Su, sirke ve uçucu yağları karıştırın. Karışımı yatağınızın üzerine püskürtün. Sirkedeki asitlik, ev tozu akarlarına karşı mükemmel bir caydırıcı görevi görür ve uyuyanların tepki gösterdiği alerjenlerden sorumlu olan dışkılarındaki proteini parçalamaya yardımcı olur.

8- ALEZ VEYA KORUYUCU ÖRTÜ KULLANIN

Yatağınızı lekelerden korumak için alez veya örtü kullanın. Kullandığınız örtünün sıvı geçirmez olmasına dikkat edin. Yorganlardan daha fazla koruma sağlayan alezler, yatağınızın ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. Alezler, lekelerin yanı sıra toz akarları ve ölü derileri temizlerken pratiklik sağlar.