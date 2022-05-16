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Yatak odanızda asla bulundurmayın! Pirelenmeye neden olabilir...

Yatak odası, insanların uzun bir günün ardından uyudukları veya rahatladıkları bir yerdir. Odanızda fazlasıyla eşyayla kaplamak yerine daha minimalist bir yaşam tarzıyla ferah bir görüntü oluşturabilirsiniz… Peki odanızda bulundurduğunuz bazı şeylerin kötü sonuçlara sebep olduğunu biliyor musunuz? İşte pirelenmeye neden olan o etkenler…

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:15
Yatak odanızda asla bulundurmayın! Pirelenmeye neden olabilir...

Geceleri konforlu bir uykuya sahip olmak istiyorsanız, bazı eşyaları odanızdan atmanız gerekiyor. Bu eşyaları bulundurmak, kötü bir hava solumanıza ve ruhunuzu kötü etkilemesine sebep olacaktır. Birçok kişi bunları bilmeden odasında tutmaya devam ediyor. O halde gelin, yatak odanızda bulundurmamanız gereken eşyaların neler olduğuna bakalım.

YİYECEK

Yatakta yemek yemek kötü bir alışkanlıktır. Çünkü yemekten sonra büyük olasılıkla ellerinizi yıkamayacaksınız ve ayrıca üzerine bir şey döküldüğünde çarşaflarınızı yıkamayacaksınız. Yatakta yemek yemek çoğu zaman televizyon seyretmek veya kitap okumak gibi başka bir aktiviteyle ilişkilendirilir, bu aşırı yemeye yol açabilir ve hazımsızlık riskine yol açabilir. Odada kirli bulaşıklar bırakmak da böceklenmeye yol açar.

TELEVİZYON

Tıpkı cep telefonları gibi, yatak odanıza televizyon yerleştirmek de oldukça büyük bir dikkat dağıtıcıdır. Sizi tamamen uykudan mahrum edebilir.

CEP TELEFONU

Mümkün olduğunca fazla konfor elde etmek için yatak odanızda bulunmamalıdır. Telefonların aralıksız titreşimi ve çalması ile sürekli mevcut olan sosyal medya dikkat dağıtıcıları sağlığınıza zararlıdır. Cep telefonlarından yayılan mavi ışık melatonin üretimini bozabilir ve bu da uyku düzeninin bozulmasına neden olabilir.

ÇALIŞMA MASASI

Yatak odası esas olarak sizin dinlenmeniz için olmalıdır, bu nedenle dinlenme yerinizle iş ilişkisi olmamalıdır. Ofis çalışmalarınızı gerçekleştirmek için oturma odanızda veya koridorunuzda bir alan oluşturabilirsiniz.

EVCİL HAYVANLAR

Evcil hayvanlar, henüz iyi eğitim almamışlarsa genellikle odayı dağıtırlar ve bu, mikroplara, pirelere yol açabilir. Güvenlik, sevgi ve arkadaşlık hissi için gerçekten evcil hayvanınızın yakınında uyumanız gerekiyorsa, uykunuzun bölünmesini engellemek için evcil hayvanınızın yatağınızdan birkaç metre uzağa başka bir yatak yapabilirsiniz.

ESKİ YASTIKLAR VE KILIFLAR

Rahatsız yataklar her zaman iyi bir uykuyu mahveder, bu yüzden 10 yıldan fazla bir süredir yataklarınızı değiştirmediyseniz, hemen değiştirin!

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