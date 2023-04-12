Yatakları ilk günkü beyazlığına döndürecek yöntem! Tek ihtiyacınız olan malzeme…

Asla uyanır uyanmaz yatağınızı yapmayın

Yataktan çıkar çıkmaz yatağınızı toplamak sabah rutininizin bir parçası mı? Ancak bu aslında büyük bir hatadır. Ev tozu akarlarının yaklaşık %80'i kendi ölü derinizden oluşur, bu da uyurken bile her zaman daha fazlasını ürettiğiniz anlamına gelir.

Toz akarları yatağın sıcaklığını sever, bu nedenle sabahları yatağınızı yapmadan önce yatak örtülerinizi 30 dakika kadar geri çekmeli ve havalandırıp soğumaya bırakmalısınız. Bu, çarşaflarınızda dolaşan toz akarlarının yaşama ve çoğalma şansını azaltacaktır.