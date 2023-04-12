Yatakları ilk günkü beyazlığına döndürecek yöntem! Tek ihtiyacınız olan malzeme…

Uzmanlar yılda en az iki defa yatakların derinlemesine temizlenmesi gerektiğini söylüyor.
Bunu yapmak için ise yatağın üzerinde karbonat serpmenizi öneriyorlar. 2-3 saat yatağı bu şekilde beklettikten sonra elektrikli süpürge ile tüm karbonatı ve kirleri temizleyebilirisiniz.
Karbonat, zamanla yatağa yerleşen teri ve kokuları gidererek yatağın derinlemesine temizlenmesine yardımcı olacaktır.
Buna ek olarak yatağınızı her zaman temiz ve sağlıklı tutmak adına uzmanların bazı önerileri var;
Asla uyanır uyanmaz yatağınızı yapmayın
Yataktan çıkar çıkmaz yatağınızı toplamak sabah rutininizin bir parçası mı? Ancak bu aslında büyük bir hatadır. Ev tozu akarlarının yaklaşık %80'i kendi ölü derinizden oluşur, bu da uyurken bile her zaman daha fazlasını ürettiğiniz anlamına gelir.
Toz akarları yatağın sıcaklığını sever, bu nedenle sabahları yatağınızı yapmadan önce yatak örtülerinizi 30 dakika kadar geri çekmeli ve havalandırıp soğumaya bırakmalısınız. Bu, çarşaflarınızda dolaşan toz akarlarının yaşama ve çoğalma şansını azaltacaktır.
Yastıklarınızı düzenli olarak yıkayın
Ne kadar gözardı edilse de en kirli alanlardan biri de iç yastıklardır. Kılıflar ne kadar yıkansa da iç yastıklar tüm ter, toz ve cilt yüzeyindeki yağı emeceğinden yılda en az 3 defa yıkanmalıdır.
Yatmadan 30 dakika önce cilt bakımı ve vücut ürünleri kullanın
Nevresimlerinizi haftada bir kez çıkarmanız ve yıkamanız önerilmektedir. Eğer bu süreyi geçiriyorsanız yatağınızın kirlenmemesi için alabileceğiniz çeşitli önlemler vardır. Örneğin, cilt bakımı ve vücut ürünlerini yatmadan en az 30 dakika önce kullanmanız önerilir. Böylece ürünleri yatak değil cildiniz emer.
Nevresimden çok yastık kılıfları değiştirilmelidir
Yastık kılıfınız kiri, teri ve ayrıca yatmadan önce cildinize sürdüğünüz tüm ürünleri hapsedebilir. Bu nedenle yorgan kılıflarınızdan daha sık temizlenmeleri gerekir. Yaklaşık haftada iki kez yıkanmaları ve değiştirilmeleri önerilir.
Nevresimleriniz 60 derecede yıkanmalıdır
Nevresimlerinizi (ve havlularınızı) 60 derecede yıkamalısınız. Bu, mikropları öldürmek için önerilen sıcaklıktır. Ancak, nevresiminizi korumak ve ekstra yumuşak tutmak için bu yıkamayı iyi bir yumuşatıcıyla birleştirmeniz önerilir.