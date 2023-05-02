Yavru Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Evde Yavru Köpek Tuvalet Eğitimi Kaç Aylıkken Başlar, Ne Kadar Sürer?

Yavru köpeklerde tuvalet eğitimi nasıl verilir sorusuna yanıt verebilmek için köpeklerin hangi ayda olduğuna dikkat etmek gerekir. Bu bakımdan yavru köpek tuvalet eğitimi ve çiş eğitimi kaç aylıkken başlar, ne kadar sürer sorularının yanıtları önemlidir. Yavrulara bu eğitimin verilmesinde ufak püf noktalar bulunur. Evde yavru köpek tuvalet eğitimi kaç aylıkken başlar, ne kadar sürer sorularının tüm yanıtlarını sizler için yanıtladık.

Yavru Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Köpekler evlerde en çok beslenen sevimli dostlardandır. Bu bakımdan onların iyi bir şekilde eğitilmeleri büyük bir önem taşır. Sizin hayatınıza uyum sağlayabilmeleri için evin temizlik ve hijyen kurallarına uymayı öğrenmeleri gerekir. Köpeklerinizin yetişkin olduklarında sizlere tuvalet konusunda sorun yaşatmaması için de mutlaka bu kuralları yavruluk döneminde öğretmek gerekir. Birçok köpek dostunun en çok karşılaştığı sorunlardan birisi de tuvalet eğitimidir. Bu eğitim mutlaka eve geldiği ilk günden itibaren verilmeye başlanmalıdır.

Yavru Köpek Tuvalet Eğitimi Kaç Aylıkken Başlar?

Yavru köpeklerde tuvalet eğitimi genel olarak 8 haftalık olduklarında başlamaktadır. Bu yaşa geldiklerinde oturmayı, beklemeyi ya da gel gibi temel komutları da kolaylıkla öğrenebilir. İlk defa köpek besleyen kişiler açısından yavru köpek tuvalet eğitimi zorlu bir süreç gibi görünebilir. Ancak bu süreçte tuvaletini nereye yapabileceğini ve yapamayacağını ona öğretmeniz gerekir. Bu süreçte şunlara dikkat etmeniz gerekir:

Dışarı çıkarıldıklarında aynı lokasyonun kullanılmasına özen göstermeniz gerekir.

Eğitim tamamlanana kadar dışarıda onu yalnız bırakmamalısınız.

Tuvaletini dışarıya yaptığında mutlaka ona ödül vermelisiniz.

Tuvaletini dışarıya yapmaları için onları motive etmelisiniz.

Tutarlı olmaya özen göstermelisiniz.

Anahtar kelimeler kullanarak onların tuvalet eğitimlerini pekiştirebilirsiniz.

Sık sık dışarıya çıkarın.

Bu detaylara dikkat ettiğinizde kısa sürede tuvaletlerini nereye yapmaları gerektiğini öğrenebilirler.

Köpekler Kaç Aylıkken Çişini Tutabilir?

Yavru köpeklerin çişlerini tutma süresi de önemlidir. Bu yaşlarda yavrular çok sık olarak çiş yapabilme eğilimindedirler. Yavru köpekler bulundukları ay sayısına göre çişlerini tutabilirler. Yani normal şartlarda 4 aylık olan bir yavru köpek tuvaletini 4 saat kadar tutabileceğini söylemek mümkün olabilir.

Evde Beslenen Köpek Tuvaletini Nereye Yapar?

Evde beslenen köpekler için tuvalet sorun olabilmektedir. Ancak böyle durumlarda teras ya da balkon gibi alanlarda kullanacakları tuvalet ortamları yaratabilirler. Bununla birlikte evdeki ikinci tuvaleti de onlara uygun hale getirebilirsiniz. Belirlenen ilk alan köpekler tarafından benimsenmesi için ilk andan itibaren buraya yönelmelerini sağlamak gerekir.