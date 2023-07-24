Yaz aylarında hızlıca serinlemenin yolu! Tek yapmanız gereken bileklerinize…

İnsan vücudu doğal olarak serinlemek için çeşitli mekanizmalar kullanır, ancak bazen ona biraz yardım etmek serinleme sürecinin daha hızlı olmasını sağlayabilir. Bileğiniz ve boynunuz gibi nabız noktalarına bir buz küpü yerleştirmek, anında serinleme rahatlaması hissetmenize yardımcı olur.

Vücudunuzun herhangi bir yerine buz koymak, vücudunuzu serinletmenin bir yoludur, ancak bunu nabız noktanıza yerleştirmek size ekstra destek sağlar. Bu, o bölgelerdeki kan damarları sayesinde olur.

Kan damarları cildinizin yüzeyine yakın olduğundan, vücut ısınızı diğer bölgelere buz koymaktan daha etkili bir şekilde düşürmeye başlayabilirsiniz.