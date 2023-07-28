Yaz mevsiminin gizli tehlikesi: Klima çarpması diye bir şey gerçekten var mı?

Aşırı sıcaklar, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor ve mevsimin aşırı sıcaklıklarından bunalanlar kurtuluş yolunu klimada buluyor. Fakat klimanın yanlış kullanılması "klima çarpmasına" yol açabilir hatta insanları olumsuz etkileyerek rahatsızlıklara sebep olabilir. Bahsedilen klima çarpması olayı aslında gerçek bir sağlık problemi.



Klima çarpması, vücut ısısının soğuk ortama adapte olabilmeye çalışması ve soğuk ortamda uzun süre kalınması sonucu meydana gelir. Klima çarpmasının en yaygın belirtisi ise ateştir. Böylece vücutta halsizlik, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi sağlık sorunları ortaya çıkar.

Boyun ve bel tutulmasına da sebep olan klima çarpmasının sonucunda yorgunluk, yüksek ateş, titreme, nefes alıp verirken göğüs kafesinin sıkışması, el ve ayaklarda üşüme gibi şikayetler de oluşabilir. Bulunduğu ortamın nem dengesini bozan klima nem seviyesini düşürür bu da ortamı kurutarak gözlerin ve üst solunum yollarının tahrişine yol açabilir.



KLİMA ÇARPMASINI ENGELLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Klima çarpmasını engelleyebilmek için klimanın karşısında uzun süre durulmaması, gelen havanın direkt vücuda yönlendirilmemesi, derecesinin 22 olması, bağıl nemin ( havada bulunan su buharına ait kısmi basıncın, aynı sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncına oranıdır) %40-50 arasında ayarlanması ve klima temizliğinin düzenli yapılması gerekmektedir. Bu şekilde klima kullanımının riskleri azaltılabilir.

Klima çarpması ile üst solunum yollarını tutan enfeksiyon hastalıklarının semptomları arasında benzerlik görülebilir bu sebeple doktora danışılması tavsiye edilmektedir.



Klima çarpması sonucu ortaya çıkan dehidrasyon riskini en aza indirmek için bol sıvı tüketebilirsiniz.