Yemek pişirirken yapılan en yaygın hatalar! Uzman şefler bile bu yanlışa düşüyor...

YEMEK HAZIRLAMADAN ÖNCE HAZIRLIK YAPMAMAK İnsanlar genellikle kullanacakları malzemeleri doğrarken tava veya tencelerelerini ısıtırlar. Ancak malzemeleri yanlış şekilde kesmek ya da hazırlarken oyalanmak tavanızın fazla ısınmasına ve malzemelerin kısa sürede yanmasına neden olabilir. Bir başka olumsuz durum da çok hızlı pişeceklerinden baharat eklemenize fırsat kalmamasıdır. Buradaki fikir, tavayı ateşe vermeden önce tüm malzemeleri doğramak değil, önce kullanmanız gerekenleri hazırlamak ve bunlar pişerken gerisini doğramaktır.

KÖR BIÇAK KULLANMAK Kör bir bıçak, et veya sebzeleri keserken kolayca kayabileceği ve zarar verebileceği için göründüğünden çok daha tehlikelidir. Mutfak uzmanı Mark Bittmanes'e göre yapılacak en iyi şey, elinizde bir bileme aleti bulundurmaktır. Ve bu mümkün değilse, bıçaklarınızı bileme için uzman bir kişi bulabilrsiniz.