Yemek pişirirken yapılan en yaygın hatalar! Uzman şefler bile bu yanlışa düşüyor...

İşte yemeklerinizi daha lezzetli ve pratik hazırlamanız için altın değerinde öneriler…
MAKARNAYI AZ SUDA HAŞLAMAK
Makarnayı hazırlamak basit görünse de aslında gerçek öyle değildir. Pişirmenin doğru olması için bazı faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin yeterli miktarda su kullanmak büyük önem taşır. Aksi takdirde makarna fazla kuruyabilir, kekleşebilir veya tencereye yapışabilir. Bu potansiyel problemlerin çözümü, yarım kilo kuru makarna için yaklaşık dört litre su kullanmaktır. Veya su seviyesinin, pişirildiğinde bile makarnanın oldukça üzerinde olmasına dikkat etmeniz önerilir.
HER BİLEŞENİN PİŞİRME SÜRESİNİ DİKKATE ALMAK
Çoğumuz haşlamadan önce önce sarımsağı sonra soğanı ve diğer baharatları soteleyerek başlıyoruz. Sonra garnitür veya daha yüksek proteinli yiyecekleri ekliyoruz. Ancak bir hata yapıyoruz: örneğin sarımsak küçük parçalar halinde olduğundan, diğer malzemeleri eklemeden önce pişiriyor ve hatta yanıyor. Bu nedenle, diğer malzemelerden önce önce soğanı, ardından sarımsağı sote etmeniz önerilir. Öte yandan deneyim kazandıkça hangi sebzelerin daha çabuk piştiğini ve hangilerinin daha uzun sürdüğünü öğrenmeniz de kolaylaşır. Bu şekilde, her bir malzemeyi pişirmeniz gereken sırayı mükemmeştirebilirsiniz.
SON ANDA TUZ ATMAK VE AŞIRI BAHARAT KULLANMAK
Yapılması gereken en doğru şey malzemeleri ekleyip ara sıra tadına baktıkça tuzu da eklemektir. Bu şekilde lezzetin emilmesini ve kuvvetlenmesini sağlarız. Ayrıca çok fazla tuz koymamaya özen göstermeniz de önemlidir çünkü bu yemeğin tadını bozabilir.
YUMURTALARI AYRI KABA KIRIN
Acele edildiğinde, insanların aynı kapta birbiri ardına yumurtaları kırmaları çok yaygındır. Ama bu kötü bir hata olabilir. Bir yumurtanın bozulduğu ortaya çıkarsa, diğerlerini de mahvetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız veya bitmiş yemeğin içinde kabuk parçaları kalır ki bu parçaların sonradan çıkarılması oldukça zordur. Bu riskleri önlemek için yumurtaları küçük kaselere kırın ve pişirmek için kullanmadan önce daha büyük bir kasede birleştirin.
KIYMA İÇİN KAŞIK KULLANMAK
Herhangi bir yemeği karıştırmak için bir kaşık kullanmak yaygındır; ancak, kıyma söz konusu olduğunda, süreç yavaşlar ve sıkıcı hale gelir. Öte yandan, et istediğimiz kadar ayrılmayabilir. Bu nedenle eti bölmek için patates ezici kullanılması tavsiye edilir. Ardından tahta kaşıkla eziciden kalan eti sıyırabilirsiniz. Bu şekilde et eşit şekilde pişecektir.
YEMEK HAZIRLAMADAN ÖNCE HAZIRLIK YAPMAMAK
İnsanlar genellikle kullanacakları malzemeleri doğrarken tava veya tencelerelerini ısıtırlar. Ancak malzemeleri yanlış şekilde kesmek ya da hazırlarken oyalanmak tavanızın fazla ısınmasına ve malzemelerin kısa sürede yanmasına neden olabilir. Bir başka olumsuz durum da çok hızlı pişeceklerinden baharat eklemenize fırsat kalmamasıdır. Buradaki fikir, tavayı ateşe vermeden önce tüm malzemeleri doğramak değil, önce kullanmanız gerekenleri hazırlamak ve bunlar pişerken gerisini doğramaktır.
KÖR BIÇAK KULLANMAK
Kör bir bıçak, et veya sebzeleri keserken kolayca kayabileceği ve zarar verebileceği için göründüğünden çok daha tehlikelidir. Mutfak uzmanı Mark Bittmanes'e göre yapılacak en iyi şey, elinizde bir bileme aleti bulundurmaktır. Ve bu mümkün değilse, bıçaklarınızı bileme için uzman bir kişi bulabilrsiniz.
TAVA VE TENCEREYE AŞIRI MALZEME KOYMAK
Her ne kadar bariz görünse de, genellikle tencere veya tavada yeterli alanın olup olmadığını fazla önemsemeyiz. Bunları aşırı yüklemenin birkaç sonucu olabilir. Örneğin, et sıkışıp ve nemli hale gelebilir. Ayrıca sıcaklık düştükçe buhar oluşur; bu nedenle yiyecekler kızarmak veya kızartmak yerine kaynatılarak pişirilir. Öte yandan, malzemenin eşit şekilde pişmesi için karıştırılması da zorlaşır. Bu nedenle, tavada daha az miktarda yiyecek olması tavsiye edilir. Yeterli büyüklükte bir tavamız yoksa parça parça pişirmek en iyisidir. Isıyı korumak için hazırlananları alüminyum folyoya sarmak veya kaplamak uygundur.
SARIMSAKTAN ALINABİLECEK LEZZETİ BİLMEMEK
Sarımsak, güçlü bir koku ve tada sahip bir çeşnidir, ancak çok az kişi, lezzetinin nasıl hazırlandığına bağlı olarak değişebildiğini bilir. Örneğin rendelerseniz lezzeti daha da nüfuz edecektir; çok ince doğrarsanız kızartmanız daha kolay olacaktır ama aynı zamanda özellikleri de yitirecektir. Öte yandan, biraz sarımsak aromasını korumak istiyorsanız, tarife birkaç diş sarımsak ekleyebilirsiniz.