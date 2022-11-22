Yemekleri sakın böyle saklamayın! Besinleri zehre dönüştürüyor: Bunun yerine...

Kalan yemekleri doğru muhafaza etmek, en önemli tasarruf yöntemlerinden biri. Fakat bu konuda sağlıksız seçenekler, büyük sorunlara neden olabilir. Alüminyum folyo da bu yanlış kullanımlardan biri. Bu nedenle daha sağlıklı alternatifleri tercih etmek oldukça önemli.
OKSİJENİ ENGELLEMİYOR
Artan bir parça yemeği alüminyum folyoya sarmak oldukça zararsız gibi görünebilir. Fakat ne yazık ki folyo, oksijenin yiyeceğe temas etmesini engelleme konusunda oldukça yetersizdir. Bu nedenle yemeklerde ortaya çıkan bakterilerin hem tadını hem de sağlığını bozması oldukça yüksek ihtimaldir. Alüminyum folyo yerine ise kullanılabilecek birkaç farklı alternatif mevcuttur.
STREÇ FİLM
Alüminyum folyo yerine kullanabilecek ilk malzeme streç film olabilir. Hem yemeğinizi taze tutarken hem de oksijenin içeri girmesini engelleyebilir. Fakat sarma sırasında yeterince sıkı olduğundan emin olun. Fazla boşlukların kalması, oksijenin yemeğinize temas etmesine neden olur. Bu nedenle bir kap içerisindeki yemeğin üzerinin de yeterince örtüldüğünden emin olmanız gerekir.
KAPAK KULLANIMI
Kapak kullanmak, en güvenli yöntemlerden biridir. Hava almayan bir kapta kapağını kapatmak, oksijenin temasını kesecektir. Yemeğin hızlı şekilde soğumasını sağlamak da oldukça önemlidir. Sıcak yiyecekler iki saatten fazla oda sıcaklığında saklanırsa bakteri hızla üremeye başlayabilir. Özellikle süt ürünleri ve etli yemekler için bu durum daha risklidir. Bu nedenle kullandığınız kabın, hava almadığından da emin olmalısınız.
DONDURUCU KULLANIMI
Fazla miktarda yemeği muhafaza etmek için ise en iyi yöntem donduruculardır. Aylarca saklama seçeneğine sahip olabileceğiniz bu yöntem sayesinde her an hazır bir yemeğe ulaşabilirsiniz. İster dondurucuya uygun kaplarda isterseniz dondurucu poşetlerinde saklayabileceğiniz bu porsiyonları, uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Fakat hangi ürünü ne kadar süre dondurucuda saklayabileceğiniz konusunda dikkatli olmak da önemlidir.