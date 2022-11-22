Yemekleri sakın böyle saklamayın! Besinleri zehre dönüştürüyor: Bunun yerine...

Alüminyum folyo, mutfakta ve birçok alanda pratik kullanımın en önemli araçlarından biri. Peki sıklıkla kullanılan bu ürünün gerçekten nasıl kullanılmasına dair yeterince bilgiye sahip miyiz? Sıklıkla kalan yemekleri paketlemek için kullanılan alüminyum folyonun aslında hiç beklenmeyen zararlar ortaya çıkardığı biliniyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:51 PAYLAŞ ABONE OL

Kalan yemekleri doğru muhafaza etmek, en önemli tasarruf yöntemlerinden biri. Fakat bu konuda sağlıksız seçenekler, büyük sorunlara neden olabilir. Alüminyum folyo da bu yanlış kullanımlardan biri. Bu nedenle daha sağlıklı alternatifleri tercih etmek oldukça önemli.

OKSİJENİ ENGELLEMİYOR Artan bir parça yemeği alüminyum folyoya sarmak oldukça zararsız gibi görünebilir. Fakat ne yazık ki folyo, oksijenin yiyeceğe temas etmesini engelleme konusunda oldukça yetersizdir. Bu nedenle yemeklerde ortaya çıkan bakterilerin hem tadını hem de sağlığını bozması oldukça yüksek ihtimaldir. Alüminyum folyo yerine ise kullanılabilecek birkaç farklı alternatif mevcuttur.