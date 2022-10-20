Yemekleriniz hiç olmadığı kadar lezzetli olacak! Sarımsağı bu şekilde kullanırsanız…

Şef Kelly Scott, sarımsakların nasıl doğranması gerektiğine dair önemli bilgiler paylaştı. TikTok üzerinde paylaştığı videonun ardından 50.000'den fazla izleme aldı. Scott, sarımsağı ezerek kullanmak yerine, doğramanın çok daha doğru bir teknik olduğunu belirtiyor. Özellikle sarımsak dövücüyle ezmek yerine yerine elle ezmenin ve doğramanın çok daha yoğun bir aroma sağladığını dile getirdi.
Tekniği konusunda ise dikkat edilmesi gereken önemli birkaç nokta bulunuyor. İşte sarımsağı ezerken kullanmanız gereken o detaylar…
SARIMSAK NASIL KIYILIR?
"Bir diş sarımsağı çok ince dilimler halinde dilimleyin" diyor Kelly, bıçağı sarımsağı uzunlamasına kesmek için kullanarak. Bu, parmaklarınızın ucunun kesilmesini önlemek için parmaklarınızı kıvırmayı ve ardından bıçağı parmak dayayın.
Sarımsağı uzunlamasına dilimledikten sonra parçaları arka arkaya toplayın ve ayı pençesi tekniğini kullanarak küçük parçalara bölerek bir kez daha devam edin. Kelly, sarımsağı saat yönünde 90 derecelik bir açıyla çevirir ve boyunca doğrayarak daha küçük, küp benzeri parçalar oluşturur.
Oradan sallanma tekniğini kullanacağız. Baskın eliniz sapı tutarken, baskın olmayan eliniz bıçağın üstünde ileri geri sallanır. İnce bir kıyma elde edene kadar bunu yapabilirsiniz.