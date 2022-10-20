Yemekleriniz hiç olmadığı kadar lezzetli olacak! Sarımsağı bu şekilde kullanırsanız…

Şef Kelly Scott, sarımsakların nasıl doğranması gerektiğine dair önemli bilgiler paylaştı. TikTok üzerinde paylaştığı videonun ardından 50.000'den fazla izleme aldı. Scott, sarımsağı ezerek kullanmak yerine, doğramanın çok daha doğru bir teknik olduğunu belirtiyor. Özellikle sarımsak dövücüyle ezmek yerine yerine elle ezmenin ve doğramanın çok daha yoğun bir aroma sağladığını dile getirdi.

Tekniği konusunda ise dikkat edilmesi gereken önemli birkaç nokta bulunuyor. İşte sarımsağı ezerken kullanmanız gereken o detaylar…