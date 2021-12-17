Yemekten sonra 20 dakika sakız çiğnemenin faydasına inanamayacaksınız

20 ila 64 yaş arasındaki yetişkinlerin %92'sinin kalıcı dişlerinde diş çürükleri bulunuyor. Bu durum kaçınılmaz bir şey gibi gelebilir. Ancak doğru profesyonel ipuçlarını takip etmek, dişlerinizi kurtarabilir veya en azından sağlıklı yaşamlarını uzatabiliriz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:26

Günlük hayatında farkında olmadığımız birkaç rutini değiştirerek dişlerinizin en sağlıklı haline kavuşabilirsiniz. Bunun için sakız çiğnemekten sütlü kahve içmeye kadar değiştirdiğiniz birkaç alışkanlık, dişlerinizi daha sağlam ve çürüksüz hale getirebilir. İşte o ipuçları…

SÜTLÜ KAHVE VE ÇAY İÇİN Kahve, özellikle sade tüketildiğinde çok asidik bir içecek olabilir. Her gün içerseniz dişlerinizin incelmesine neden olabilir. Ayrıca sade kahve tanen içerdiği için dişlerinizi lekeleyecektir. Çözüm olarak sütlü kahve için. Aynısı siyah çay için de geçerlidir.

ÇAY VEYA KAHVE İÇTİKTEN SONRA DİŞLERİNİZİ HEMEN FIRÇALAMAYIN Uzmanlar, diş macunu ve kahveyi karıştırmamanın en iyisi olduğunu söylüyor. İçmeden 30 dakika önce dişlerinizi fırçalamak daha iyidir. Daha sonra yapmak isterseniz en az 1 saat bekleyin ve ardından fırçalayın. Kahve ve çay, asidik bileşimleri nedeniyle diş minesini parçalar. Bu kuralı sadece içtikten sonra değil, yemek yedikten sonra da uygulamak en iyisidir.

YEMEKTEN SONRA FLORÜRLÜ SU İÇİN Tükürüğün önemli bir rolü vardır ve dişlerimizi güvende tutar. Kahve ve yiyecekler tükürük üretimini azaltır. Yemekten sonra daha fazla florür içeren suları tercih edin. Florür dişlerinizdeki boşlukları doldurarak dişlerinizi güçlendirir.

FIRÇALAMADAN ÖNCE DİŞLERİNİZİ DİŞ İPİ İLE TEMİZLEYİN Düzenli diş ipi kullanımı plakları kaldırarak ağız kokusunu ve bazı hastalıkları da azaltabilir. Uzmanlar, diş ipini fırçalamadan hemen önce kullanın, ancak sonrasında değil diyerek uyarıyor. Fırçanızın tıkalı bölgelere ulaşmasına yardımcı olacaktır. DİŞLERİNİZİ HER GÜN AYNI ŞEKİLDE DİŞ İPİ İLE TEMİZLEYİN Diş ipi kullanımı için düzenli bir rutine uyun. Üst dişlerinizle başlayın ve soldan sağa doğru çalışın . Üst dişleri bitirdikten sonra aynı işlemi altta soldan sağa doğru tekrarlayın.