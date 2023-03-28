Yengeç Hangi Element? Yengeç Burcu Hangi Element Grubunda Yer Alıyor?

Yengeç hangi element sorusuna yanıt verebilmek için astrolojide burçları şekillendiren elementleri bilmek gerekir. Bu şekilde yengeç burcu elementi hakkında detaylı bilgiler edinmek mümkün olabilmektedir. Yengeç burcu hangi element grubunda ise o elementin genel özelliklerini de taşımaktadır. Bu bakımdan yengeç burcu hangi element grubunda yer alıyor sorusunun tüm merak edilen yanıtlarını sizler için paylaştık.

Yengeç Hangi Element?

Astroloji ile ilgili konulara ilgi duyan kişilerin ilk olarak dikkat ettikleri arasında elementler bulunur. Çünkü dört elemente ait olan burçlar grubunda olduğu elementin genel özelliklerini taşımaktadır. Elementler kendi grubunda yer alan burçlara genel özelliklerini verirler. Bu nedenle de bazı burçlar birbirileri ile benzerlik ortaya çıkarabilir. Yengeç burcu da su grubuna dahildir. Bu elementin birçok özelliği yengeç burcunun şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir.

Yengeç Burcu Elementi Özellikleri

Astrolojide bulunan 12 burçtan birisi olan yengeç burcu su grubuna dahil bir burçtur. Bu burcun insanları elementin genel özelliklerine sahip olabilirler. Diğer su burçları ile ortak özellikler de paylaşabilirler. Yengeç burcu elementinin genel özellikleri hakkında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Bu elementin burçları yengeç, akrep ve balık burçlarıdır.

Dördüncü, sekizinci ve onikinci evleri yöneten bir elementtir.

Sıvı, dalgalı, değişken ve bocalayan durumlar su elementi ile ilişkilidir.

Bu elemente dahil olan burçların sezgileri son derece güçlüdür.

Hassas bir yapıları vardır.

Duyguları başkalarından daha yoğun olarak hissedebilirler.

Duygusal, anaç ve besleyici bir yapıları vardır.

Duygularını derinlerde yaşayan burçlardır.

Anlayış kabiliyetleri de yüksektir.

Su grubuna dahil olan yengeç burçlarında da bu özellikleri fazlası ile görmek mümkün olur. Vicdanlı yapıları sayesinde sorunlar karşısında çözüm ve plan üretebilirler. Başkalarının duygularını daha kolay anlama kabiliyetine sahip kişilerdir.