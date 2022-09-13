Yeni gelinlerin sunum çılgınlığı aslında bir kişilik bozukluğu mu?

Evlendikten sonra yeni gelinlerin sunum çılgınlıklarına hepimiz şahit olmuşuzdur. Kahve servisi sunumları, çay sunumları, tatlı sunumları gibi daha da çeşitlendirebiliriz. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

PSİKOLOJİK BİR RAHATSIZLIK

Yıllar öncesinde kurulan bir facebook sayfası sayesinde tanımaya başladık yurdun dört bir yanındaki gelinleri… Evin her köşesini adeta masal diyarlarındaki gibi süsleyen gelinler, sunumlarıyla bizleri de şaşırtıyor. Sosyal medyayı sallayan sunum çılgınlığı, psikiyatristlere göre aslında bir psikolojik bozukluk. Masallarda gibi yaşayan bu kişiler için psikiyatrisler, La belle indifference denilen güzel aldırmazlık sendromu yaşadıklarını söylüyor. Peki nedir bu sendrom?

Çalışma hayatı olmayan, asosyal, başkalarını etkilemek ana hedefi olan ve telkine yatkın olmak başlıca belirtileri. Sosyal medyanın da etkisiyle herkes gösteriş için birçok yöntem deniyor. Özellikle evlenen çiftlerde bu gösteriş ve yarış merakı giderek arttı. Yeni gelinlerin yaptığı sunum çılgınlıkları eğlenceli olmakla beraber aynı zamanda psikolojik bir bozukluk sayılıyor.