Yıllar sonra duyduğu "baba" kelimesi ağlattı! "Berkay şimdi bambaşka bir çocuk"

"OĞLUM ARTIK BENİMLE OYUN OYNAMAK İSTİYOR" Berkay'ın eğitimlerden önce çevresiyle göz kontağı dahi kurmakta güçlük çektiğini ifade eden baba Cengiz Georgiev, "Kocaeli'ye 6 Mart'ta geldik. 1 ay kalmayı planlıyorduk ama bu süreyi uzattık. İyi ki de uzattık çünkü ilk haftadan bile çocuğumda çok güzel değişimler gördük. Çocuğumun göz kontağı yoktu, işaret etmiyordu. Şu an hepsini yapabiliyor, çocuklarla oynayabiliyor. İkiz kardeşiyle oynamaya başladı, göz kontağı arttı. Atlantis'e gelmeden önce saydıklarımın hiçbiri yoktu. Oyun oynasın diye parka götürüyorduk, ikiz kardeşi çocukların arasına karışıyordu ama Berkay kenarda tek başına oynuyordu. Berkay hiç çocuklarla iletişime geçmiyordu. Atlantis'te eğitim almaya başladıktan bir hafta sonra her şey çok değişti. Oğlum çocuklarla ve benimle iletişime geçti. Daha önce benimle hiç iletişim kurmuyordu, hep annesiyle iletişim kuruyordu. Artık benimle de iletişim kurmaya başladı. Oğlum artık benime oyun oynamak istiyor. Anlatılmaz yaşanır. Atlantis gibi yer bence dünya üzerinde yoktur" dedi.





"BERKAY ŞİMDİ BAMBAŞKA BİR ÇOCUK OLDU"

Yaşadığı zorlukları anlatan anne Zeynep Georgiev, "Oğlumda çok fazla otizm belirtileri vardı. Belirtiler başlıyor sonra birden bire geçiyordu. Fransa'da da eğitim aldık ama burası gibi yoğun değildi. Özel bir çocuğa o eğitim yetmez. Berkay eskiden bambaşka bir çocuk oldu. Evde bir çocuk vardı ama yok gibiydi. Berkay oyuna, sosyalleşmeye çok isteksizdi. Berkay hep bana bağlıydı, ikiz kardeşine ve babasına çok fazla ilgi göstermiyordu. Berkay şimdi bambaşka bir çocuk oldu. Normalleşti, bizim dünyamıza geri döndü. Berkay şimdi yaramazlık yapıyor, kelime, cümle kurmaya başladı. Atlantis'e gelmeden önce de birkaç kelime söylüyordu ama cümle kuramıyordu. Şimdi Berkay, 'Yağmur yağıyor' diyebiliyor. 'Kurbağa zıplıyor, köpek düştü, inek düştü' diyor. Berkay'ın bana 'Anne' deyişini ben fark etmedim ama arkadaşım duymuş. Güzel bir duyguydu, anlatılmaz, yaşanmalı. İçten bir mutluluktu, anneler beni anlar" ifadelerini kullandı.