Yozgatlı kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'ın destekleriyle Çekerekli kadınların iş sahibi olduğunu aktaran Turgut, "Ürünlerimizi genellikle köylerdeki kadınlardan temin ediyoruz. Onlar da istedikleri zaman burada bizimle çalışabiliyor. Ürünlerimizi PTT AVM, tarım kredi kooperatifi ve internet üzerinden satıyoruz. Biz kazandıkça buradaki kadınlar da kazanıyor." dedi.

"HEDEF, 10-15 BİN KAVANOZ ÜRÜN ÜRETMEK"

Kooperatifte çalışan kadınların çok mutlu olduğunu dile getiren Turgut, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız burada çalışarak evine ekmek götürüyor, kimi çocuğunu okutuyor, kimi ailesini geçindiriyor. İş imkanı kısıtlı olan ilçemizde böyle bir yerin olmasından çok memnunlar. Herkes aile bütçesine bir şekilde dokunuyor. Çoğu arkadaşımız, evde oturmaktansa buraya gelip üretime katkı sağladıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söylüyor. Bu da bizi memnun ediyor. Buradan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Kaymakamımız Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır'a teşekkür ediyoruz."

İlçeye gelen ziyaretçilerin giderken hediye götürme konusunda daha önce sıkıntı yaşadıklarına değinen Turgut, "Şimdi ürettiğimiz ürünleri hediye olarak götürüyorlar. Yurt dışından dahi siparişlerimiz oluyor. Biz 5 bin kavanoz üretim hedefiyle başlamıştık, şimdi hedefimiz 10-15 bin kavanoz üretmek. Sezon bittiğinde boş durmuyoruz, erişte yapıyoruz, çanta ve ip bebek örüyoruz." ifadelerini kullandı.