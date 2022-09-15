Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Eğer yumruk yaptığınızda başparmağınız dışarıda kalıyorsa...

Şimdi elinizi yumruk yapın ve bakın. Siz hangi şekilde baş parmağınızı konumlandırıyorsunuz ve bu sizin hakkınızda neler söylüyor? İşte detaylar…
https://www.instagram.com/p/CiUoQBYsxCh/
1) BAŞPARMAĞINIZ DIŞARIYA VE YUKARI DOĞRU İSE
Bu şekilde yumruk yapıyorsanız siz de doğuştan lider yapıdasınız demektir. İç dünyanızda gerginlik ve kararsızlıklar yaşasanız bile dışarıdan istikrarlı ve güçlü görünüyorsunuz. Hedeflerinize ulaşmak için durmadan ve odaklanarak çalışıyorsunuz.
Oldukça yeteneklisiniz ve aldığınız her görevi başarıyla yerine getiriyorsunuz. Bu da sizin öne çıkmanızı sağlıyor. Yeni şeyleri denemekten keyif alıyor ve öğrenmeyi seviyorsunuz. IQ seviyeniz de oldukça yüksek. Ek olarak diğer insanlara rehberlik etme konusunda da çok başarılısınız.
Kibar ve cömert bir yapınız var. Haksızlığa tahammül edemiyorsunuz. Başkalarına yardım etmeyi seviyorsunuz ancak bazen bu durum insanların size kötü niyetli yaklaşmasına neden oluyor. Oldukça sosyalsiniz ve kalabalık ortamlarda kendinizi rahat hissediyorsunuz. Karar vermeden önce tüm olasılıkları gözden geçirip öyle harekete geçiyorsunuz.
Temel Kişilik Özellikleri: Enerjik, meraklı, hevesli, şefkatli, lider ruhlu, istikrarlı, güçlü, kolay odaklanan, başarılı, yüksek IQ seviyesine sahip, yardımsever, cömert, girişken, iyi bir dinleyici, bilge.
2) BAŞPARMAĞINIZ DIŞARIDA BE TÜM PARMAKLARINIZIN ÜZERİNDE İSE
Yumuruğunuzu bu şekilde yapıyorsanız benlik saygınız oldukça yüksektir. Kişiliğiniz, zihniyetiniz ve iletişim becelerileriniz oldukça ilgi çekiyor. Bir ortamda sürekli ilgi odağı siz olursunuz. Dürüstlüğünüz ve zekanız için takdir görüyorsunuz.
Kişiliğinizi ortaya koymaktan çekinmezsiniz. Kibirli değilsiniz ancak kendinize olan güveniniz ve inancınız çevrenizdekiler tarafından anlaşılıyor. Söylemleriniz ve yaptıklarınız konusunda oldukça netsiniz. Kendi kendinize yeterbilirsiniz.
Dürüstlüğünüz sizi öne çıkarsa da bazen insanlarla ters düşmenize neden olabilir. Bir yere veya rutinlere çok uzun süre bağlı kalmayı sevmiyorsunuz. Kendinizi ifade etme konusunda oldukça iyisiniz.
Temel Kişilik Özellikleri: Yaratıcı, yüksek benlik saygısı olan, etkili iletişim becerileri olan, yüksek zekaya sahip, bireyselliğine düşkün olan, açık sözlü, kendine yeten.
3) BAŞPARMAĞINIZ YUMRUĞUNUZUN İÇERİSİNDE İSE
Eğer yumruk yaparken bu şekli tercih ettiyseniz muhtemelen içe dönük birisiniz ve mahremiyetinize büyük önem veriyorsunuz. Genel olarak duygularınızı ve düşüncelerinizi kendinize saklama eğilimindesiniz. Son derece yaratıcı bir kişiliğiniz var ve benzersiz fikirler bulmada üzerinize yok.
Ancak sadece size benzeyen ve gerçek bağlara değer veren insanlarla bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu insanlara karşı ise oldukça şevkatlisiniz. Genelde diğer insanlardan daha az konuşuyor ve daha çok dinliyorsunuz. Oldukça empatik bir yapıya sahipsiniz.
Asla yüksek sesle konuşan ve kendisini fazla öven insanların yanında durmaktan hoşlanmazsınız. Hayatını bir drama kraliçesi olarak yaşayan ve dedikodu yapan insanlardan da uzak durursunuz.
Dışarıdan bakıldığında utangaç ve çekingen görülüyorsunuz. Ancak biri yanlış bir şey yaparsa buna karşı tepkinizi ortaya koyarsınız. Değer verdiğiniz insanlara karşı oldukça tutkulusunuzdur. Küçük detaylara karşı oldukça ilgilinizdir. Çevrede utangaç görülüyor olsanız da yakın çevrenizde komik ve çekici bulunuyorsunuz.
Temel Kişilik Özellikleri: İçine kapanık, mahremiyeti Seven, alışılmışın dışında düşünen, gerçek bağlantılara değer veren, empatik, dramadan ve dedikodudan hoşlanmayan, utangaç, çekingen, tutkulu, küçük ayrıntıları fark eden, uyumlu.