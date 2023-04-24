Yumurta Bozulur Mu? Dolapta ve Dışarıda Kalan Yumurta Bozulur Mu, Ne Kadar Dayanır?

Yumurta bozulur mu sorusunun cevabını bilerek yumurtayı nasıl muhafaza edeceğinize karar verebilirsiniz. Yumurta dolapta bozulur mu sorusunu araştırarak da konunun ayrıntılarına hâkim olabilirsiniz. Yumurta ne kadar dayanır veya haşlanmış yumurta bozulur mu sorularının cevapları da bu kapsamda merak edilenler arasındadır. Yumurta dışarıda bozulur mu sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Yumurta Bozulur Mu?

Yumurta, tüm dünyada severek tüketilen bir besin kaynağıdır. Yumurtanın çok sayıda pişirme yöntemi vardır. Ayrıca yumurtanın saklanma yöntemi de bu besinin kaç gün dayanağı ile doğrudan ilgilidir.

Bir insan sağlıklı bir yaşam için haftada en az 3 yumurta tüketmesi gerekir. Özellikle spor yapan kişilerin protein ihtiyacı için düzenli olarak yumurta tüketilmesi çok önemlidir. Hal böyle olunca yumurtanın dayanıklılık süresi de merak edilenler arasındadır.

Yumurta Ne Kadar Dayanır?

Yumurta uygun koşullarda saklandığında 6 haftaya kadar bozulmaz. Yumurtanın 6 haftaya kadar dayanması için buzdolabında muhafaza edilmesi gerekir. Dolap harici ortamlarda ise yumurtanın bozulmadan bekleme süresi ortalama 3-4 haftadır. Bu bekleme süresi yumurtanın kalitesi ile de doğru orantılıdır.

Yumurtayı kırdıktan sonra da saklamak isteyebilirsiniz. Yumurtayı kırdıktan sonra 3-4 gün süreyle dolapta bozulmadan saklayabilirsiniz. Fakat yumurta kırıldıktan sonra saklanması tavsiye edilmez. Haşlanmış yumurta da dolapta olmak şartıyla 3-4 gün süreyle dolapta saklanabilir. Yumurtadan kötü koku geliyorsa, parlak rengi mat bir hal aldıysa bozulmaya başlamış demektir.