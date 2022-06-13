Yumurtayı kaynattığınız suyun içine birkaç damla limon suyu sıkın! Mucize etkilerine inanamayacaksınız

Haşlanmış yumurta pişirmek bu yöntem sayesinde sizin için sorun olmaktan çıkacak. Her seferinde aynı lezzette yumurtalar pişirmek için ise tek yapmanız gereken bu püf noktalardan birini uygulamak.
YUMURTA HAŞLARKEN İÇERİSİNE LİMON SIKMAK
Yumurtanın haşlanırken bir anda kabuğunun çatlaması, hem görüntüsünü hem de tadını bozduğu gibi lezzetini de kaçırmaktadır. Bazen ne kadar dikkat edersek edelim farkında olmadan yumurtanın haşlanırken çatladığını görebiliriz.
Bu durumu yaşamamak için ise ilk yapabileceğimiz pişerken içerisine limon suyu sıkmaktır. Bu sayede limonun kabukları güçlenir ve çatlama ihtimalinin önüne geçilir. Aynı zamanda da güzel bir antioksidan kaynağı olan limonun yararlarından da faydalanabiliriz.
SUYU DA FAYDALI
Yumurtanın içerisinde haşlandığı suyu da dökmenizi önermiyoruz. Çünkü bu su kendi başına bile oldukça faydalıyken içerisine limon da girince çok farklı alanlarda size çokça yarar sağlayacak. Özellikle çiçek bakımında oldukça etkili olan bu suyu, soğuduktan hemen sonra çiçeklerinizin toprağına dökebilir, ya da daha sonrası için kapalı bir kapta saklayabilirsiniz.
SUYUN İÇERİSİNE LİMON ATIN
Bir diğer yöntem ise bir taşla iki kuş vurmanızı sağlıyor. Yumurtalarınızı haşlarken suyun içerisine bir dilim limon atıp haşlanana kadar bu şekilde pişirin. Bu sayede yumurtalar pişerken çatlamayacak ancak sıra onları soymaya geldiğinde kabukları çok kolay bir şekilde soyalacaktır.
LİMONU SIKMAYIP SÜREBİLİRSİNİZ
Bir diğer yöntemde ise yumurtayı haşlamadan önce tüm yüzeyine kestiğimiz limonu sürüyoruz. Ardından her zaman olduğu gibi suyun içerisinde haşlanmaya bırakıyoruz. Bu yöntem de diğer yöntemler gibi yumurta kabuklarının limonun asidik yapısı sayesinde bozulmadan kalmasını sağlıyor ve çatlamasına izin vermiyor. Aynı zamanda kabuklarının da daha kolay soyulmasına yardımcı oluyor.