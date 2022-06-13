Yumurtayı kaynattığınız suyun içine birkaç damla limon suyu sıkın! Mucize etkilerine inanamayacaksınız

SUYU DA FAYDALI Yumurtanın içerisinde haşlandığı suyu da dökmenizi önermiyoruz. Çünkü bu su kendi başına bile oldukça faydalıyken içerisine limon da girince çok farklı alanlarda size çokça yarar sağlayacak. Özellikle çiçek bakımında oldukça etkili olan bu suyu, soğuduktan hemen sonra çiçeklerinizin toprağına dökebilir, ya da daha sonrası için kapalı bir kapta saklayabilirsiniz.

SUYUN İÇERİSİNE LİMON ATIN Bir diğer yöntem ise bir taşla iki kuş vurmanızı sağlıyor. Yumurtalarınızı haşlarken suyun içerisine bir dilim limon atıp haşlanana kadar bu şekilde pişirin. Bu sayede yumurtalar pişerken çatlamayacak ancak sıra onları soymaya geldiğinde kabukları çok kolay bir şekilde soyalacaktır.