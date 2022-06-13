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Yumurtayı kaynattığınız suyun içine birkaç damla limon suyu sıkın! Mucize etkilerine inanamayacaksınız

Yumurta pişirmenin birçok farklı yöntemi olsa da belki de en çok sevileni ve aslında en sağlıklı olanı haşlanmış şekilde tüketilmesi. Ancak yumurta haşlarken, kabuğunun çatlaması istenmeyen bir durumdur ve sıkça başımıza gelir. Bu durumda yumurtanın içerisinden süzülen kısmı hızla pişerken için pişmemiş kalabilir. Yumurtayı düzgün şekilde haşlamak ve çatlamasını önlemek için ise kullanacağınız bu yöntem size her seferinde kusursuz sonuçlar verecek.

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Giriş Tarihi: 13.06.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 09:54
Yumurtayı kaynattığınız suyun içine birkaç damla limon suyu sıkın! Mucize etkilerine inanamayacaksınız

Haşlanmış yumurta pişirmek bu yöntem sayesinde sizin için sorun olmaktan çıkacak. Her seferinde aynı lezzette yumurtalar pişirmek için ise tek yapmanız gereken bu püf noktalardan birini uygulamak.

YUMURTA HAŞLARKEN İÇERİSİNE LİMON SIKMAK

Yumurtanın haşlanırken bir anda kabuğunun çatlaması, hem görüntüsünü hem de tadını bozduğu gibi lezzetini de kaçırmaktadır. Bazen ne kadar dikkat edersek edelim farkında olmadan yumurtanın haşlanırken çatladığını görebiliriz.

Bu durumu yaşamamak için ise ilk yapabileceğimiz pişerken içerisine limon suyu sıkmaktır. Bu sayede limonun kabukları güçlenir ve çatlama ihtimalinin önüne geçilir. Aynı zamanda da güzel bir antioksidan kaynağı olan limonun yararlarından da faydalanabiliriz.

SUYU DA FAYDALI

Yumurtanın içerisinde haşlandığı suyu da dökmenizi önermiyoruz. Çünkü bu su kendi başına bile oldukça faydalıyken içerisine limon da girince çok farklı alanlarda size çokça yarar sağlayacak. Özellikle çiçek bakımında oldukça etkili olan bu suyu, soğuduktan hemen sonra çiçeklerinizin toprağına dökebilir, ya da daha sonrası için kapalı bir kapta saklayabilirsiniz.

SUYUN İÇERİSİNE LİMON ATIN

Bir diğer yöntem ise bir taşla iki kuş vurmanızı sağlıyor. Yumurtalarınızı haşlarken suyun içerisine bir dilim limon atıp haşlanana kadar bu şekilde pişirin. Bu sayede yumurtalar pişerken çatlamayacak ancak sıra onları soymaya geldiğinde kabukları çok kolay bir şekilde soyalacaktır.

LİMONU SIKMAYIP SÜREBİLİRSİNİZ

Bir diğer yöntemde ise yumurtayı haşlamadan önce tüm yüzeyine kestiğimiz limonu sürüyoruz. Ardından her zaman olduğu gibi suyun içerisinde haşlanmaya bırakıyoruz. Bu yöntem de diğer yöntemler gibi yumurta kabuklarının limonun asidik yapısı sayesinde bozulmadan kalmasını sağlıyor ve çatlamasına izin vermiyor. Aynı zamanda kabuklarının da daha kolay soyulmasına yardımcı oluyor.

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