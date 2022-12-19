Yumurtayı kesmeyi bir de bu teknikle deneyin! Görenleri hayrete düşüren yöntem…

TikTok'da paylaşılan bu tüyo sayesinde yumurtaları ayırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı ve tüm izleyiciler hayranlıkla karşıladı.

1.2 milyon takipçili hesapta paylaşılan videolu anlatımda şef nasıl yapılacağını şöyle anlattı: "Kaynamış bir yumurtanın ortasına keskin bir bıçağı sokun ve mükemmel kesim için yumurtayı hafifçe yuvarlayın."

Video TikTok'ta 2 milyona yakın izlenme alırken bir hayranı, "Avokado çekirdeği gibi görünüyor" yorumunu yaptı.