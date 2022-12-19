Yumurtayı kesmeyi bir de bu teknikle deneyin! Görenleri hayrete düşüren yöntem…

TikTok'da paylaşılan bu tüyo sayesinde yumurtaları ayırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı ve tüm izleyiciler hayranlıkla karşıladı.
1.2 milyon takipçili hesapta paylaşılan videolu anlatımda şef nasıl yapılacağını şöyle anlattı: "Kaynamış bir yumurtanın ortasına keskin bir bıçağı sokun ve mükemmel kesim için yumurtayı hafifçe yuvarlayın."
Video TikTok'ta 2 milyona yakın izlenme alırken bir hayranı, "Avokado çekirdeği gibi görünüyor" yorumunu yaptı.
Bu tüyo, diğer kullanıcılar tarafından da paylaşıldı. Artık yumurtayı keserken bıçakta yumurta sarısı olmadığına dair yorumlar yapılırken temiz bir şekilde yumurtayı kesebildikleri için mutlu olduklarını paylaştılar.
İzleyiciler hemen bu tüyoyu denemek için çeşitli tarifler yapacaklarını söylerken bir kullanıcı: "Yani yumurtaları avokado tarzında mı kesiyoruz?! Bunun mümkün olduğunu hiç bilmiyordum" dedi.
Yine aynı platformda paylaşılan bir videoda ise mükemmel bir şekilde "o güzel akıcı yumurta sarısı ile çıtır çıtır" bir kızarmış yumurtanın nasıl yapıldığı paylaşıldı.
Şef Hailee, aşçılık okulunda eğitim gören ve uzun yıllar restoranlarda yemek yapan bir uzman. Şef, tariflerini 1,7 milyon takipçisi olduğu TikTok hesabında ve Instagram hesabında yayınlıyor."
Şef, yumurtanın beyazını yumurtayı çevirmeden pişirmeye yardımcı olacak zekice bir tüyoyu detaylı bir şekilde anlattı. Hailee bu yöntemi şöyle açıkladı: "Yapmayı sevdiğim küçük bir numara, yumurta sarısına en yakın olan o kalın beyaz kısmı kontrol etmek. Eğer bu kısım piştiyse yumurtanız hazır demektir."