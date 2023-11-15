Yüz Şekline Göre Sakal Modelleri Nelerdir? Yüz Tipine Göre Sakal Modelleri

Yüz tipine göre sakal modelleri arasında farklı alternatifler öne çıkar. Bazı erkekler dağınık ve kirli sakal tercih ederken bazıları çember sakal tercih edebilir. Ancak model seçimi yaparken yüz şekli ve kafa yapısı son derece önemlidir. Erkeklerin bu konuda modelleri değerlendirebilmesi için yüz şekline göre sakal modelleri nelerdir sorusunun yanıtlarını detaylı olarak araştırması ve kendi yüz hatlarına uygum modeli bulması gerekir.

Yüz Şekline Göre Sakal Modelleri Nelerdir?

Yüz şekline göre sakal modeli seçimi yapmak sakalın yüz hatlarını ortaya çıkarması açısından son derece önemlidir. Hemen her erkek için sakal model seçimi büyük önem taşır. Özensiz bırakılan ve yüz şekli ile uyumlu olmayan sakal modeli erkeklerin bakımsız ve estetikten uzak görünmelerine neden olabilir. Bu nedenle bir model seçebilmek için önce yüz hatlarını dikkate almak sonrasında da bu hatlara en uygun modeli seçmek gerekir.

Dikdörtgen Yüz Şekline Uygun Sakal Modelleri

Erkek yüz tipleri arasında keskin hatlarla bilinen yüz tiplerinden birisi dikdörtgen hatlardır. Bu yüz tipinde yüz uzunluğu genişliğinden daha fazladır. Aynı zamanda çene kısmında da hafif köşe kavisler bulunur. Alın yapısı da elmacık kemikleri ve çene ile aynı hizada bir görünüm sunar. Bu tarz bir yüz hattına sahipseniz gribaldi sakal modeli tercih edilebilir. Bu model yüzün daha dolgun ve canlı görünmesini sağlar. Çene kısmındaki bölüme hat kazandırmak için tercih edilmektedir.

Oval Yüz Şekline Göre Sakal Modeli

Oval yüz şeklinde çene kısmı daha yuvarlaktır. Sakal şekillendirme açısından son derece avantajlı olan bir yüz tipidir. Simetrik bir yüz tipi olarak öne çıkan bu yüzlerde kirli sakal çok fazla tercih edilmektedir. Kısa bir sakal istemeyenler aynı zamanda bandholz sakal modelini de tercih edebilmektedir.

Yuvarlak Yüz Şekline Göre Sakal Modelleri

Yuvarlak yüz, seç çizgisinden başlayan ve bir elmacık kemiğinden başlayarak diğerine kadar olan kısımdır. Bu tiplerde yüz hatları daha tombul görünmektedir. Yüzünüze uygun olan sakal modeli ile yuvarlak yüz hatlarını daha sempatik ve estetik göstermek mümkündür. Bu tarz yüz hatlarına genel olarak dyke adı verilen sakal modeli uygulanmaktadır. Daha simetrik yüz hatları için tercih edilen bir modeldir.

Kare Yüz Şekline Göre Sakal Modelleri

Kare yüz modeli sert hatları ile öne çıkan bir yüz tipidir. Bu köşeli yüzlere göre sakal modelinde keçi sakal çok tercih edilir. Köşeli görünümü yumuşatan bir modeldir. Aynı zamanda beyaz sakalları olan kişiler için de oldukça uygun bir modeldir.