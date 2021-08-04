Yüz şekliniz nasıl bir ilk izlenim veriyor?

Uzmanlara göre yüz şekli, karşı tarafa verdiğiniz mesaj konusunda büyük önem taşıyor. Genç, yaşlı veya çocuk… Herkesin sizi nasıl algıladığına dair bir bakış açısına sahip olmanız için bu yazıyı derledik. İşte yüzünüzün verdiği mesaj…

KALIN DUDAKLAR

Dr. Mehta'ya göre dolgun dudaklı insanlar dışa dönük olarak görülüyor. İnce dudaklı insanlardan daha dışa dönük ve arkadaş canlısı olarak algılanıyorlar. Ayrıca, daha büyük dudaklı insanlar, duygularını açıkça ifade edebiliyor ve yabancılara karşı bile daha yüksek düzeyde sempati duyduğu düşünülüyor.

İNCE DUDAKLAR

İnce dudaklı insanlar, yalnızlar olarak karşımıza çıkar. İçe dönük ve kendi kendine yeten biri olarak düşünülürler. Ayrıca, insanlar ilgi alanlarını çok yönlü bulurlar ve ince dudaklı insanlar her zaman yaptıklarından zevk alan kişiler olarak düşünülür.

BÜYÜK BURUN

Eğer büyük bir burnunuz varsa, insanlar muhtemelen sizi hırslı ve biraz da mükemmeliyetçi olarak algılayabilir. Büyük burunlu insanlar güçlü lider izlenimi verebilir. Zor durumlardan korkmayan kendine güvenen insanlar olarak algılanırlar. Her zaman neye ihtiyaçları olduğunu bilen insanlar olarak düşünüldükleri için onları etkilemek zor görünüyor olabilir.

KALIN KAŞ

Kalın kaşlı kişiler kararlı, etkili ve narsist olarak algılanırlar. Bu insanların yüksek hedefledikleri olduğuna ve her zaman hedeflerine ulaştıklarına inanılıyor. Kalın kaşlar, cesur ve aktif insanlara atfedilir. Yollarına ne çıkarsa çıksın, her zaman bununla hızlı ve kendinden emin bir şekilde başa çıkıyor gibi görünüyorlar.

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ ÇİZGİLER

Göz kırışıklıkları olan kişiler genellikle samimi olarak görülür. Her şeyi ciddiye alan insanlar olarak karşımıza çıkarlar, bu nedenle başkaları onları hareket geçirmenin kolay olduğu düşünür. Güvenilir göründükleri için insanlar genellikle onlara güvenirler.

GENİŞ YÜZ

Geniş bir yüz, etkili ve güçlü liderlerin tipik bir örneğidir. Bu yüz özelliğine sahip kişiler güçlü ve hatta saldırgan olarak görülüyor. Şirketlerine önemli miktarda gelir getiren mükemmel yöneticiler olarak düşünülürler.

BÜYÜK GÖZLER

İri gözlü insanlar yaratıcı, açık fikirli görünürler ve muhtemelen yüksek duygusal zekaya sahiptirler. Bazen diğerleri onları oldukça saf ve hassas bulur.

BADEM GÖZ ŞEKLİ

Badem şekilli gözlere sahipseniz, sadece egzotik görünmekle kalmaz, aynı zamanda gizemli görünürsünüz. Badem gözlü insanlar temkinli ve sakin olarak görülüyor. Her durumda onu soğukkanlı olarak hissediliyor ve dengeli bir yaşamları var gibi görünüyor. En yakınlarına ve en sevdiklerine tamamen güvenen, ancak yabancılardan ve tanıdıklarından uzak duran insanlara benziyorlar.