Z kuşağı zehir gibi



KARTEPE'DEKİ VİLLASINI AÇAN DA VAR HAVALİMANINA GİDİP KARŞILAYAN DA!



- 99 depreminde enkazdan çıkarılan bir vatandaşın, bu depremde Ankara'daki evini depremzedelere açtığını öğrendik. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?

- Şu an deprem bölgesindekilerin halinden en iyi, daha önce bu acıyı, felaketi yaşayanlar anlar. 1999 yılında Gölcük'te enkazdan kurtulan bir hayırsever büyüğümüz; hemen bizi arayarak evinde depremzedeleri ağırlayabileceğini söyledi. Sadece o değil, Kocaeli'de 99 depremini yaşayan bir başka vatandaşımız da evini depremzedelere açtı. Hatta evlerini ilk açanlar onlardı. En iyi empatiyi onlar yapabiliyor çünkü. Sadece onlar değil ama villasını açan birçok insan var. Kartepe Kayak Merkezi'ndeki tatil evini açan da... Fatma isimli bir vatandaşımız iki üç evini birden açtığı depremzedeleri, havalimanından bizzat gidip alıp evine götürdü.



APARTMANDAN SAĞ ÇIKAN TEK AİLE, EV ARIYOR



"Depremden etkilenen ve ev arayan vatandaşlardan biri sitemize müracaat etti. Eşinin, kendisinin ve 10 aylık bir kız bebeğinin olduğunu öğrendim. Kahramanmaraş'ta oturdukları apartmanın tamamen yıkıldığını ve sadece kendi ailesinin sağ çıktığını iletti. Ailesinde veya kendisinde herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını sorduğumuzda ise tesadüfen uyanık olduklarını ve can havliyle koşarken sırtına moloz düştüğünü söyledi. Şu anda ailesiyle beraber İzmir'de geçici olarak yeğeninin evinde konaklıyor ve yeni düzen kurabilmek için devamlı kalabileceği bir ev arıyor."