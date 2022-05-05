Zehirleme ihtimalini ortadan kaldırıyor! Doğal malzemelerle ev yapımı çamaşır suyu

Astıma neden olabilir

Yapılan araştırmalarda çamaşır suyu ve benzeri zehirli temizlik malzemeleri hiç belirti olmayan kişilerde bile astım belirtilerinin ortaya çıktığına dair kanıtlar bulundu. Aynı zamanda astım teşhisi olan kişilerde de akciğerleri tahriş ederek şikayetlerde artma gözlemlenebilmektedir.

Solunum hastalıklarına yol açar

Düzenli olarak kimyasal çamaşır suyuna maruz kalmak solunumda hırıltı ve öksürük, nefes darlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında artışa neden olmaktadır.

Evi kendiniz temizlemeniz ya da bir başkasının temizlemesi çamaşır suyuna maruz kaldığınız gerçeğini değiştirmez. Bu durum sadece çamaşır sularında değil, içerisinde ağartıcı olan her madde için geçerlidir. Aynı zamanda sadece evde değil, ortak alan olan okullar ve işyerleri gibi mekanlarda da kullanılan çamaşır suları nedeniyle çok miktarda çamaşır suyuna maruz kalırız.

Diğer temizleyicilerle karıştırıldığında çok tehlikeli olabilir

Çamaşır suyu kesinlikle hiçbir farklı kimyasal ürünle karıştırılmamalıdır ancak özellikle sirke, amonyak, deterjan ve tuz ruhu gibi maddelerle kimyasal tepkimeye girerek zehirli gazların açığa çıkmasına neden olur. Ne kadar çok temizlik malzemesini karıştırırsanız o kadar hijyenik bir ürün elde edeceğinizi düşünmek son derece yanlıştır. Çamaşır suyu kendi başına bile astım gibi sonuçlar yol açabiliyorken bu tip karışımlar ölüme kadar gidebilen çok ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor.