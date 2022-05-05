Zehirleme ihtimalini ortadan kaldırıyor! Doğal malzemelerle ev yapımı çamaşır suyu

Hem ağartıcı özelliğiyle hem de güçlü bir mikrop öldürücü olması nedeniyle sıkça evin her alanında kullanılan çamaşır suyu, uzun süreli kullanımlarda KOAH gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Evde bulunan 5 malzeme ile hazırlayacağınız doğal çamaşır suyu ise aynı etkiyi sağlığınıza zarar vermeden yaratacak.
ÇAMAŞIR SUYU NEDİR?
Çamaşır suyu aslında yüzyıllardan beri ağartma işlemini kimyasal ve hızlı şekillerde yapmak için kullanılan bir malzemedir. Eskiden insanlar güneş ışığı yardımıyla kıyafetlerini beyazlatabiliyordu. Güneş ışığı, yaydığı yüksek enerjili fotonlar sayesinde aslında en doğal ağartıcıdır. Çamaşır suyu ise evde kullanılan, temizlik malzemeleri arasında sayılan yumuşak bir beyazlatıcı kimyasaldır.
Çamaşır suyu içerisinde hidrojen peroksite veya sodyum hipoklorit bileşeni sayesinde çoğu lekede etkili olur. Özellikle klorlu olanları ise ciltle temasında ya da solunduğunda durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
KİMYASAL ÇAMAŞIR SUYUNUN ZARARLARI
Yutmak çok tehlikelidir
Özellikle evde bulunan çocuklar hatta bazen yetişkinler bile yanlışlıkla çamaşır suyunu içebiliyor. Bu durum çok ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme bile yol açabilir. Yanlışlıkla içilen çamaşır suyu, ağızda, boğazda, midede ve sindirim sisteminin geri kalan kısmında birçok yan etkiye neden olabilir.
Her yıl bu tip binlerce kaza yaşanmaktadır. Kimyasal çamaşır suyu yanlışlıkla içildiğinde kesinlikle içen kişi kusturulmaya çalışılmamalıdır. Bu durum solunum yolunda tıkanmaya ve gırtlak, yutak gibi bölümlerde yanıklara neden olabilir. Siz veya çevrenizdeki herhangi biri bu tip bir durum yaşarsa en kısa sürece tıbbi yardım istenmelidir.
Astıma neden olabilir
Yapılan araştırmalarda çamaşır suyu ve benzeri zehirli temizlik malzemeleri hiç belirti olmayan kişilerde bile astım belirtilerinin ortaya çıktığına dair kanıtlar bulundu. Aynı zamanda astım teşhisi olan kişilerde de akciğerleri tahriş ederek şikayetlerde artma gözlemlenebilmektedir.
Solunum hastalıklarına yol açar
Düzenli olarak kimyasal çamaşır suyuna maruz kalmak solunumda hırıltı ve öksürük, nefes darlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında artışa neden olmaktadır.
Evi kendiniz temizlemeniz ya da bir başkasının temizlemesi çamaşır suyuna maruz kaldığınız gerçeğini değiştirmez. Bu durum sadece çamaşır sularında değil, içerisinde ağartıcı olan her madde için geçerlidir. Aynı zamanda sadece evde değil, ortak alan olan okullar ve işyerleri gibi mekanlarda da kullanılan çamaşır suları nedeniyle çok miktarda çamaşır suyuna maruz kalırız.
Diğer temizleyicilerle karıştırıldığında çok tehlikeli olabilir
Çamaşır suyu kesinlikle hiçbir farklı kimyasal ürünle karıştırılmamalıdır ancak özellikle sirke, amonyak, deterjan ve tuz ruhu gibi maddelerle kimyasal tepkimeye girerek zehirli gazların açığa çıkmasına neden olur. Ne kadar çok temizlik malzemesini karıştırırsanız o kadar hijyenik bir ürün elde edeceğinizi düşünmek son derece yanlıştır. Çamaşır suyu kendi başına bile astım gibi sonuçlar yol açabiliyorken bu tip karışımlar ölüme kadar gidebilen çok ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor.
Ciltte irritasyona neden olabilir
Uzun süreli ciltle teması sonucunda çamaşır suları, ciltte iritasyona hatta yanıklara yol açabilmektedir. Özellikle gözle temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Çamaşır suyunun yol açtığı yaralar da kalıcı hasara yol açabilir.
ÇAMAŞIR SUYUNUN KULLANIM ALANLARI
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ DOĞAL ÇAMAŞIR SUYU TARİFİ
Gerekli malzemeler;
Hazırlanışı;
Tüm malzemeleri bir kabın içerisine ekleyerek karıştırın. Ardından huni benzeri bir ürün ile şişenin içerisine doldurun. Şişenin ağzını dikkatli bir şekilde kapatın ve kullanmadığınız süre boyunca güneş almayan bir alanda saklayın. Doğal çamaşır suyunun kullanım süresi yapıldıktan sonra bir aydır. 30 günün ardından artan karışım olursa dökerek yenisini yapmanız gerekir.
DOĞAL ÇAMAŞIR SUYUNUN KULLANIM ALANLARI
Doğal çamaşır suyu kimyasal olanla aynı etkilere sahiptir. Çamaşırları beyazlatmada, alanları dezenfekte etmede, mikropları öldürmede ve kıyafetleri yıkamada kullanılabilir. İçerisine ekleyeceğiniz uçucu yağı değiştirerek her seferinde farklı esanslar da kullanabilirsiniz. Bu sayede negatif etkileri olmayan çamaşır suyunuzu kendiniz yaratabilirsiniz.