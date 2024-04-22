Zeytinin Acılığı Nasıl Giderilir? Olmuş Yeşil ve Siyah Zeytinin Acısı Nasıl Alınır?

Zeytinin acılığı doğal yapısından gelir. Zeytinin doğal yapısında da bazı bileşenler bulunur. Her sebze ve meyvede var olan bu bileşenler tatlı, acı, ekşi gibi tatların ortaya çıkmasına neden olur. Zeytin için de acı bir tat ortaya çıkartır. Yeşil ve siyah zeytinin doğal formatı bu şekildedir. Bazı yöntemlerle de zeytinlerin acısı alınabilir. Zeytinin acılığı nasıl giderilir, acı olan yeşil ve siyah zeytin nasıl tatlandırılır, acısı nasıl alınır soruları, yöntemlerden bahsedilmesini sağlayacaktır.

Zeytinin Acılığı Nasıl Giderilir?

Zeytin ağaçta yetişir ve yetişirken de doğal özelliği gereği bazı bileşenleri ortaya çıkartır. Bu bileşenler her meyve sebze de vardır. Böylece yediğimiz meyve sebzelerin tadı acı, ekşi, tatlı olur. Zeytin de içerisinde bulundurduğu oleuropein bileşeni nedeniyle acı bir tatta sahip olur. Bu acı tat meydana geldiği için zeytin olgunlaşırken zarar görmez. Aslında otçul olan hayvanlar zeytini yemez.

Zeytinin acı tadı onun doğal tadıdır. Zeytin bazı işlemlerden geçirilerek yenecek kıvama getirilir. Zeytinin tadındaki acılık gider ve tüketilebilecek besin haline getirilir. Zeytinin acılığı suda bekletilerek ve bazı farklı yöntemler ile giderilir.

Yeşil Zeytin Nasıl Tatlandırılır?

Zeytinleri tatlandırmak için bazı ürünlere ihtiyaç vardır. Bu ürünler karıştırılır ve zeytin bu ürünler içerisinde bekletilir. Böylece zeytinler tatlandırılmış olur. Yenecek kıvama gelir. Bu işlemden önce zeytinin kırılması gerekir. Zeytin kırıldıktan sonra suda bekletilir. Aslında suda bekletme işlemi de bir nevi zeytinin acılığını alır.

Zeytini suda bekletmek acılığını alır ama burada önemli olan kaç saat ya da kaç gün suda bekletildiğidir. İlk olarak zeytin üç gün suda kalır ve sonra suyu dökülür. Sonraki işlem yine zeytinin suda beklemesidir. Fakat bu sefer 10 gün suda bekletilir. 10. gün tekrar suyu dökülür. Böylece zeytinin acılığı gitmiş olur. Daha sonra zeytinin tatlandırılma işlemi yapılır. Bunun için kaya tuzuna ve limon tuzuna ihtiyaç vardır.

Siyah Zeytin Nasıl Tatlandırılır?

Siyah zeytinini tatlandırmak da yine yeşil zeytindeki gibidir. Suda bekletmek ve belirli zamanlarda sularını değiştirmek çok önemlidir. Siyah zeytininin acısı su ile alındıktan sonra zeytinyağı, sirke, limon tuzu ve kaya tuzu gibi ürünler ile tatlandırılmalıdır.

Örneğin 3 kilo siyah zeytininiz varsa diğer kalan malzemelerin oranı şu şekilde olmalıdır:

6 yemek kaşığı kaya tuzu

3 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı zeytinyağı

Zeytinlerin Acısı Nasıl Alınır?

Zeytinin acısı gitmesi için suda bekletilmelidir. Suda bekletilme yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Tadı acı olan zeytinler toplamda 13 gün suda bekletilir. Fakat 13 günün 3. günü su muhakkak değiştirilir. Sonra 10 gün daha suda bekletilir ve tatlandırmak için diğer ürünler ile birleştirilir.