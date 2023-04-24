Zeytinyağı Bozulur Mu? Sıcakta Kalan Zeytinyağı Bozulur Mu, Ömrü Ne Kadar?

Zeytinyağı bozulur mu konusu, sağlıklı beslenmek isteyenlerin araştırdığı temel konulardan biridir. Piyasada zeytinyağı adı altında satılan çok sayıda yağ çeşidi vardır. Önemli olan hakiki zeytinyağını temin edebilmektir. Hakiki zeytinyağı bozulur mu sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Teneke zeytinyağı bozulur mu veya ömrü ne kadardır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Zeytinyağı Bozulur Mu?

Zeytinyağı, doğal yağ çeşitlerinden biridir. Söz konusu yağ, aynı zamanda çok da sağlıklıdır. Diğer yağ çeşitlerine nazaran daha pahalı olan bu yağın bozulması konusunda ayrı bir ehemmiyet göstermek gerekir.

Zeytinyağının belli bir süre raf ömrü vardır. Bu süre genellikle hasattan sonraki 2 yıldır. Bu süre içinde zeytinyağı beklerken tadı değişebilir fakat bozulmaz. Yine de zeytinyağının kapağı açıldıktan sonra uzun süre beklemeden tüketilmesi gerekir.

Hakiki Zeytinyağı Bozulur Mu?

Hakiki zeytinyağının bozulmaması için mümkün olduğu kadar güneşten uzak şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Zeytinyağı direkt olarak güneş altında kalırsa raf ömründen önce bozulması söz konusu olacaktır.

Zeytinyağının bozulma nedenleri arasında güneşin yanı sıra sıcak da sayılabilir. Zeytinyağı mümkün olduğu kadar serin ortamda muhafaza edilmelidir. Bu sıcaklığın hangi aralıkta olması gerektiği ile ilgili zeytinyağının üzerinde yazan talimatlar dikkate alınmalıdır.

Zeytinyağının bozulması ile ilgili araştırılan konulardan biri de donan zeytinyağının durumudur. Zeytinyağını uzun süre kullanmak için dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde zeytinyağının raf ömrü uzasa da donu çözüldükten sonra kısa sürede tüketilmesi tavsiye edilir.