Ziraat mühendisinden önemli uyarı! "Kurbanlık hayvanların strese girmesi et kalitesini düşürür"

"ET DİREKT ATEŞ İLE TEMAS ETMEMELİ"

Etin gevrekliği ve yağ miktarına göre pişirme yöntemleri seçilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Güzin Kaban, daha sonra şöyle konuştu, "Izgarada kuru sıcaklıkta yapılacak pişirme işleminde mutlaka daha gevrek daha yumuşak etler kullanılmalıdır. Bonfile, antrikot ve kontrfile bunun için en uygun etlerdir. But ve gerdan gibi kısımlardan haşlamalık etler çıkarılabilir. Döş kısmı ve diğer yağlı kısımlar ise kıyma için kullanılabilir. Et, yüksek kaliteli proteinin yanı sıra çinko ve demir gibi önemli mineral maddeleri ve ayrıca B12 vitamini de dahil önemli B grubu vitaminleri içeren önemli bir gıdadır. Bununla birlikte et, salata ve sebzelerle birlikte tüketilmelidir. Ancak etin pişirilmesi sırasında yapılan hatalar eti sağlıksız hale getirebilmektedir. Özellikle mangal yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor.