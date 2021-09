Pasta Şefi Didar Yanar

Siz de benim gibi kahvaltının mutlulukla alakası var diyen insanlardan mısınız? Eğer öyle iseniz bu yazıyı çok iyi okuyun çünkü mutluluk yükleniyor.

Kahvaltı insan yaşamındaki en önemli öğünlerden bir tanesi. Neden mi? Kahvaltıda bir öğünde yiyebileceğiniz tüm protein, vitamin ve karbonhidratları bir arada tüketebilme şansınız var. Düzenli aralıklarla ve uygun miktarlarda öğün tüketildiğinde kan şeker düzeyi alçalıp yükselme göstermediğinden vücut dengede çalışır. Kahvaltı yapmadan güne başlamak verimi düşürür. Kahvaltıda yeterli protein tüketen bireylerde iş verimi ve konsantrasyon yüksektir.

Bir başka deyişle günün altın öğünüdür kahvaltı. Bazılarınızın çalışıyorum güne çok erken başlıyorum nasıl geniş geniş oturup kahvaltı yapayım diyenleri duyar gibiyim. Hemen bir ekmek alıp arasına domatesinden peynirine kadar, zeytininden et ürünlerine kadar her şeyi koyup bunu yolda yiyor olmanız bile size yetecektir. Kahvaltı hem benim hem de ailem için çok önemli, özellikle hafta sonu yapılan o geniş kahvaltıların tadı hiçbir yerde olamaz. Sofrayı ailece kurup saatlerce o masada sohbetler, dedikodular yapılır. Kahvaltı kolay kolay kalmaz 3 4 saat rahat durur o masa. Sonrasındaki masayı kaldırma durumu beni her ne kadar mutsuz etse de bir şekilde kaldırıyoruz. Yanlış anlaşılmasın o kadar yedikten sonra koca göbeğimi kaldıramıyorum tamamen üşengeçlik.

Evet gelelim işin en güzel kısmına size tam da sabah kahvaltısına layık şahane basit bir şekilde hazırlayacağınız 2 güzel ekmek tarifim var. Biri oldukça sağlıklı mor ekmek, diğeri her türlü un dan hazırlayabileceğiniz sandviç ekmeği.

MOR EKMEK

Malzemeler

2 adet siyah havuç

500 gr su

10 gr tuz

5 gr şeker

10 ge yaş maya ya da ekşi maya

200 gr un

22 gr tam buğday unu

Yapılışı

Havuçların kabuklarını soy ve rendele ve 500 gr su da haşla. Haşlandıktan sonra süz ve ılıt. Ilınan suyun içine mayayı ekleyin ve eritin. Diğer tüm ürünler ile birlikte harmanlayın ve ele yapışmayacak bir hamur olana kadar yoğurun. Mayalanması için bir kabın içerisine koyun ve üzerini streçle kapatın. Mayalanmasını bekleyin. Mayalanınca gazını alıp şekil verin ve 2. Mayalanmaya bırakın. Mayalanan ekmeğinizi önceden ısıtılmış 180 derecede 1 saat pişirin. Sıcak sıcak sakın kesmeyin hamurlaşır biraz soğumasını bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

SANDVİÇ EKMEĞİ

Malzemeler

Su 125 gr

Yaş maya 18 gr

Zeytin yağ 25 gr

Un 250 gr (her türlü unu kullanabilirsiniz)

Tuz 7 gr

Şeker 8 gr

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıyorsunuz. Hamuru mayalandırma bırakıyorsunuz. Mayalandıktan sonra gazını alıp şekil verip 2. Mayalandırmasını yapıyorsunuz. Önceden ısıtılmış 180 derecede 1 saat pişirin. Sıcak sıcak sakın kesmeyin hamurlaşır biraz soğumasını bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.