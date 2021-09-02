Pasta Şefi Didar Yanar

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım deyimini herkes bilir, peki bu gerçekten doğrumu yoksa bir efsane mi? Bilim insanlarının araştırmaları sonucu acı tüketenlerin olaylara karşı daha katı, tatlı tüketenlerin ise daha uyumluluk düzeninin yüksek olabileceği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış.

Koku ve görüntüde bu deyimi doğrular derecesindedir. Pastaneye ilk gittiğinizde öncelikle gözünüze ilk güzel gözüken ürünlerin yanına gidersiniz, satıcıya ürünün içeriğini sorarsınız. Ardından mutlaka koklarız bu tüm elementler birleşince beynimize hadi bunu ye hadi bunu ye diye komutlar gider. İşte o an o tatlının hazzı ile kötü düşünceleriniz ve negatif enerjiniz kaybolur.

O zaman biz de kendimizi biraz mutlu edelim. Kim demiş az malzeme ile tatlı yapılmaz diye. Benim gibi üşengeç bir insansanız emin olun tatlı krizlerinizde baş etmek oldukça kolay. Hem tatlı yiyip hem de kilo almamak oldukça basit aslında. Şeker yerine bal kullanarak, un yerine toz fındık, toz badem ve toz fıstık kullanarak e hadi bunlara birde kuruyemiş ekleyelim ve mükemmel tatlılar yapalım.

FISTIK EZMELİ TOPLAR

Malzemeler

Hindistan cevizi 130 gr

Fıstık ezmesi 50 gr

Tereyağı 125 gr

Bal 100 gr

Hazırlanışı

Tereyağını eritin. Bal hariç tüm malzemeyi blendardan geçirin. Balı ekleyin karıştırın. Bu karışımdan toplar yapıp 20 dakika dolapta bekletin.

ÇİKOLATALI PEYNİR TOPLARI

Malzemeler

Burçak bisküvi 120 gr

Krem peynir 125 gr

%99 bitter çikolata 120 gr

Hazırlanışı

Bisküviyi toz haline getirin. Krem peynir ve bisküviyi karıştırın ve dolapta yarım saat bekletin. Çikolatayı ben mari de eritin ve topları çikolataya batırıp yağlı kağıt üzerine alın. Dolapta biraz bekletin ve afiyetle yiyin.

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